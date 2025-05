La sorpresa de Sandra Barneda al escuchar como Montoya llama a Makoke

La reciente emisión de 'Conexión Honduras' ha estado marcada por los temas tratados en pleno 'Oráculo de Poseidón'. En este espacio, los concursantes de 'Supervivientes 2025' se enfrentan a las declaraciones que sus compañeros han ido verbalizando durante la semana. En esta ocasión, Montoya ha vuelto a ser uno de los protagonistas por sus discrepancias con Makoke.

Este jueves, después de que Anita y Makoke tuvieran una discusión, Sandra Barneda ha querido saber la opinión de Montoya. "Hoy no me está sentando muy bien la comida. Me hubiera gustado una comida más íntima, con mis compañeros y con Carmen", destacaba, mientras disfrutaba de la recompensa ganada por Escassi.

El jinete español había escogido a sus compañeros de equipo para compartir una suculenta barbacoa, con la excepción de Carmen Alcayde.

El resto de concursantes, debía servir la comida a sus compañeros. Montoya, entre los comensales, se quejaba de "la presencia de personas ya para mí...", aseguraba el sevillano.

En ese momento, Makoke le respondía "Estoy aquí de camarera". "¡Contigo no va el tema!", contestaba Montoya, que procedía a llamarle por un apodo que ha sorprendido a todos los presentes. "Eres la 'Devo' tía", repetía en varias ocasiones. Makoke, intentaba decirle que era su momento, pero el de Utrera no permitía su intervención.

"¡Pero qué momento! ¡¿Quién te ha dado paso?! ¡Pero quién te dirige! ¡Eres la 'Devo'!", reiteraba Montoya. La colaboradora de televisión no entendía la expresión del sevillano, y Montoya le aconsejaba que "lo buscase en Google". "Por favor España, explicádselo a esta mujer", decía dirigiéndose a los espectadores.

En este momento, Sandra Barneda intervenía en la conversación e igual de sorprendida, solicitaba a Montoya que explicara el significado del sobrenombre. "La 'Devo'. Una pijilla, una gente que se metía en todo, que le tenían que decir: 'Quilla', Devo coño déjame, 'quilla' Devo pesada! Igual que las vacas en el tren. Tengo mis frases y mis cosas, ¿qué le voy a hacer? Todavía no tengo el libro de Petete, no soy la RAE. Me está dando la comida. Es la 'Devo', ya está", terminaba explicando.

La presentadora, sin entender la exposición de Montoya, bromeaba con una confusión anterior del sevillano: "Las vacas cuando ven el tren no son felices". "Las vacas cuando ven el tren hacen 'Mu-mu' y sacan leche, lo que yo necesito, un vaso de leche", replicaba Montoya, despertando las risas del plató.