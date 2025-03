La sorpresa de Omar Montes a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Quería que tú pusieras el nombre a la gira"

El programa estrella de Antena 3 es 'El Hormiguero' y está presentado por Pablo Motos, siendo también uno de los más longevos en la parrilla de la televisión en España. Se emite en el formato del access prime time y compite contra su principal rival, 'La Revuelta', con David Broncano al frente, que ya prepara el programa 100.

El formato bebe de las entrevistas diarias a gente interesante de todo tipo, desde cantantes, hasta actores, pasando por deportistas, como el caso de hoy con la presencia del cantante Omar Montes.

Presentación de la nueva canción 'Oh baby'

Durante la entrevista se han tocado varios temas, aunque una de las cosas más destacadas fue la presentación de su próxima canción, 'Oh baby', que tiene al puertorriqueño Dei V como acompañante y está producida por el colombiano Ovy on the Drums.

El primero "está número uno, viral mundial gracias a una de sus últimas canciones que hizo con Bad Bunny", ha comentado el ex de Isa P. Ovy, en cambio, es un famoso productor que ha trabajado junto a grandes nombres del género urbano, uno de ellos el de la catalana Bad Gyal o con el canario Quevedo, aunque también con Feid o Karol G, entre muchos otros.

Según comentaba el mismo cantante español, la colaboración junto al boricua será el resultado del segundo junte que han protagonizado. El primer, en cambio, nunca llegó a salir a la luz, "por pitos y flautas", según ha explicado él mismo, por lo que con el presente espera "romper el verano de 2025".

La sorpresa de Omar Montes con su gira como protagonista

También ha hablado de su próxima gira, que será "muy grande": "Estoy celebrando los 10 años en la música", revelaba el de Madrid. Por eso, le comentaba a Motos, "ha tirado la casa por la ventana, aunque no gane", que se traduce en una inversión de "500 y pico mil euros".

"El escenario es a tres alturas", revelaba en la entrevista en el programa, y representa "un barrio" como el suyo, donde se crio y resalta orgulloso. Además, le ha dado una sorpresa a Pablo Motos al dejar en sus manos la elección del nombre para esta gira tan importante para él: "Igual te meto en un lío, pero quería que tú pusieras el nombre a la gira. Son 10 años y tú eres muy buen amigo mío y me gustaría que tú aportaras el nombre", le pedía a un presentador que se quedaba realmente sorprendido.

Tras unos segundos de deliberación, Pablo encontraba el título 'Bendito Flow Tour'. Tras unos pocos segundos de reflexión, el madrileño encontraba la gracia en dicho nombre, que une tanto sus orígenes en Pan Bendito, como su 'flow' en la música.