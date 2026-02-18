Sorpresa en LaSexta: Patricia Benitez revela que no abandonó 'Aruseros' y lo deja todo en manos de "sus abogados"

A muchos seguidores de 'Aruseros' les sorprendió en su momento la desaparición casi completa de Patricia Benitez, una de las colaboradoras más queridas de este matinal de LaSexta que cada día lidera a primera hora de la jornada. Sin embargo, meses después de esta inesperada salida, Patricia ha roto su silencio.

Desde noviembre, la colaboradora dejó de aparecer en el programa presentado por Alfonso Arús sin que nadie ofreciera explicaciones en directo. Una situación de lo más extraña que ahora se entiende algo mejor.

¿Por qué Patricia Benitez se marchó de 'Aruseros'?

El silencio se mantuvo hasta ahora. Ha sido la propia Patricia Benítez quien, a través de sus redes sociales, se ha pronunciado sin que nadie lo esperase. En varios vídeos grabados desde su casa, la colaboradora simulaba responder a un polígrafo para aclarar algunas dudas, sin mencionar eso sí al programa.

"¿Tomaste tú la decisión?", se preguntaba a sí misma, a lo que se respondió con rotundidad: "no, no fue mi decisión". También ha negado que su salida estuviera motivada por razones personales y dejó en el aire si todo estaba planeado de antes.

La frase que sin duda alguna más ha llamado la atención se produjo en el final del vídeo: "está en manos de abogados". Una salida que no fue todo lo amistosa que habría cabido esperar según estas palabras.

Patricia Benítez formaba parte de 'Aruseros' desde 2014, mucho antes de que el formato desembarcase en LaSexta, por lo que su marcha sorprendió aún más a la audiencia habitual del matinal. En su comunicado, aseguró que por el momento solo puede enseñar "el tráiler" y que cuando llegue "el día del estreno" contará todo lo que se pueda contar.

Un mensaje que ha disparado las especulaciones sobre lo ocurrido detrás de las cámaras y que deja claro que esta histoira no ha terminado por el momento. ¿Cuándo seremos testigos del próximo episodio?