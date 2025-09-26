La sorpresa de un hombre al encontrar un tubo metálico metido en un árbol con valor de 75.000 euros

Lo que a simple vista parecía un tronco normal y corriente terminó revelando un secreto inesperado: en su interior se escondía un objeto histórico de gran valor. El descubrimiento estuvo a cargo de Marc Dubois, un artesano dedicado al tallado de madera, quien encontró dentro de un roble derribado por una tormenta un cilindro metálico sellado y decorado con grabados.

Dubois relató que, mientras trabajaba con sus herramientas, notó una resistencia inusual en la madera. Al insistir en la zona, se topó con una superficie que no correspondía a la textura del árbol. Fue entonces cuando emergió el extraño tubo de cobre, cuya tasación inicial asciende a unos 75.000 euros.

Una pieza con más de 400 años de antigüedad

Tras el hallazgo, especialistas en antigüedades fueron convocados para evaluar el objeto. Los primeros estudios sugieren que la pieza podría remontarse al siglo XVII, un periodo en el que la región gozaba de gran importancia como punto de tránsito para mercaderes y navegantes. La datación preliminar ha despertado un enorme interés entre los historiadores.

Lo más intrigante es que el contenido del cilindro aún se desconoce. Por recomendación de los expertos, Dubois decidió no forzar su apertura, de manera que se evite dañar cualquier material frágil que pueda estar en su interior. Los investigadores barajan diversas hipótesis: desde un mensaje cifrado hasta mapas antiguos o incluso documentos diplomáticos.

El historiador local Alain Dupont aseguró que este tipo de descubrimientos “abre una ventana fascinante a la vida de la época”. Según él, el tubo pudo haber sido escondido con el propósito de resguardar información vital en tiempos de inestabilidad política y comercial.

La noticia no tardó en propagarse por Saint-Audemer, el pequeño municipio normando donde ocurrió el hallazgo. Vecinos, curiosos y visitantes comenzaron a llegar para observar de cerca el lugar donde se produjo el sorprendente encuentro, generando un notable aumento de la actividad turística y comercial en la zona.

Las autoridades locales, conscientes del impacto cultural y económico del hallazgo, ya estudian la posibilidad de crear un espacio museístico en torno a la pieza. Este proyecto tendría como objetivo preservar el objeto y al mismo tiempo fortalecer el patrimonio histórico del municipio.