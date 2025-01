Sorpresa en GH DÚO con los concursantes salvados antes de la doble expulsión

La tensión en GH DÚO se disparó cuando los concursantes descubrieron quiénes lograron escapar de la temida expulsión. Este jueves se acerca una eliminación crucial, pero tres afortunados ya pueden respirar tranquilos tras librarse de la zona de peligro. José María Almoguera fue el primero en recibir la gran noticia, sumándose después otros dos concursantes a la lista de salvados.

José María Almoguera, al conocer su salvación, no pudo ocultar su alegría. "Habré caído en gracia a la gente. Lo estaré haciendo bien", comentó, visiblemente emocionado. Pero la noche aún guardaba más sorpresas. Maica se convirtió en la segunda en ser rescatada por la audiencia, y lo celebró con su característico sentido del humor. "¡Ay! Me he asustado al escuchar mi nombre, porque ya estoy acostumbrada a ir los jueves", confesó entre risas.

El momento de máxima tensión llegó cuando Jeimy Báez, Manuel Cortés, Miguel Frigenti y Javier esperaban conocer el destino del último concursante salvado. La decisión de la audiencia fue clara: Javier se unió a Almoguera y Maica, dejando a Manuel, Miguel y Jeimy nominados. Pero la verdadera bomba llegó con el anuncio inesperado del presentador Ion Aramendi: "El jueves habrá doble expulsión".

Antes de la revelación final, los nominados pasaron por el juicio de sus compañeros. María Jesús Ruiz, invitada VIP de la noche, se posicionó contra Manuel, acusándolo de no aportar nada al concurso y de buscar "trifulcas sin fundamento". Oscar, Maica, Romina y Javier también votaron contra él, criticando su estrategia dentro del juego.

Por otro lado, Miguel Frigenti recibió el voto de Dani Santos, con quien mantiene un tenso enfrentamiento. "Ve vídeos, me critica, pero a la cara no me dice nada", se quejaba Dani. Sergio, José María Almoguera y María 'La Jerezana' también se posicionaron contra él, lo que no sorprendió después del conflicto reciente entre Miguel y María.

La situación se puso todavía más candente cuando Manuel y Miguel se votaron mutuamente. "No nos gustamos ninguno de los dos. Para mí, ha sido una decepción", señaló Manuel, dejando claro que la tensión entre ambos está lejos de resolverse.

Los choques dentro de la casa no se detienen. Tras descubrirse la relación entre María y José María Almoguera, Miguel Frigenti no dudó en comentar al respecto, lo que desató la furia de María. "Eres un falso", le reprochó, asegurando que ella siempre ha sido transparente.

Miguel, por su parte, no se quedó callado y arremetió contra ella. "Parece que va de nueva cuando ya tuvo una relación en ediciones pasadas", disparó, criticando lo que consideró un exceso de dramatismo por parte de María.

Con la doble expulsión acechando, la casa de Guadalix de la Sierra se encuentra en un punto álgido. Las alianzas tambalean y las diferencias entre los concursantes se hacen cada vez más evidentes. La noche del jueves promete ser una de las más intensas de la temporada.