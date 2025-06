La sorpresa de los finalistas de 'Supervivientes 2025' al conocer su cambio físico

La edición 2025 de 'Supervivientes' está a punto de cerrar sus puertas. En la última 'Conexión Honduras', los concursantes han podido conocer la evolución de su físico antes de regresar a España. Los participantes llevan más de 100 días aislados en Cayos Cochinos, por lo que su apariencia ha cambiado radicalmente.

Además, los finalistas de 'Supervivientes 2025' han leído una carta que escribieron al comenzar su aventura, dedicada a su 'yo del futuro'. Desde Palapa, Laura Madrueño iba recibiendo uno por uno a los concursantes, que se posicionaban delante del espejo.

En primer lugar, Álvaro Muñoz Escassi ha estrenado el desafío. "Uy, los bracitos. Estoy la mitad, qué lástima", decía en primer lugar. Seguidamente, el jinete se emocionaba al leer en voz alta su escrito, dedicado al empresario finalista.

A continuación, Borja ha sido el segundo en conocer su apariencia. "Madre mía, qué barba. De cuerpo me he mantenido mejor de lo que pensaba, pero la cara me veo que no soy yo. Me veo y no me reconozco, es muy fuerte verse y no saber quién eres. Qué fuerte", detallaba el concursante.

Seguidamente, Montoya se acercaba al espejo lamentándose por la derrota del Real Betis. Al mirarse en el espejo, el sevillano quedó sorprendido por su aspecto.

"Pero si parezco un Rey Mago, si nunca he tenido la barba. Yo no soy este", comentaba. En ese momento, Barneda le confesaba que "me recuerdas a Lobezno".

Después, Montoya no podía contener las lágrimas al escuchar el mensaje que se había escrito. "Yo no esperaba esto ni muerto, salgo nuevo, con paz emocional". En este aspecto, la presentadora destacaba que "entraste muy herido y creo que te vas a muy recompuesta contigo mismo".

Finalmente, la última en conocer su cambio físico era Anita Williams. La catalana se había realizado un corte de pelo en el concurso, para conseguir como recompensa una charla con su hijo. "Te juro que me queda mejor de lo que me esperaba, me recuerda cuando tenía tres añitos y mi madre me lo contaba así", expresaba con sorpresa.