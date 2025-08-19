La sorpresa de un farmacéutico al ver lo que tiene escrito un cliente suyo en las cremas

Reconocer correctamente los fármacos o las cremas de uso médico no siempre resulta sencillo, sobre todo en el caso de las personas de más edad. Muchas veces recurren a la memoria visual del envase, como el color o el diseño de la caja, y en otras ocasiones prefieren ponerles un nombre propio más fácil de recordar que los complicados términos técnicos.

Un farmacéutico compartió en la red social X una curiosa anécdota de uno de sus clientes, que ha llamado la atención de miles de usuarios. La publicación muestra cómo esta persona guarda y clasifica sus pomadas en una bolsa de cierre hermético, con un sistema casero y bastante original.

“Hay pacientes que son encantadores con la forma en que identifican sus tratamientos en casa…”, escribió el profesional junto a la fotografía, que rápidamente se hizo viral. En la imagen puede verse una bolsa transparente con varios tubos de crema, cada uno rotulado a mano por el paciente.

El farmacéutico no daba crédito

El método no deja indiferente. Por ejemplo, una pomada a base de diclofenaco, indicada para aliviar dolores musculares y problemas articulares, aparece marcada con la frase “dolor cintura”. Otra, el conocido Thrombocid, destinado a mejorar la circulación y tratar hematomas, lleva escrito “morado caídas”.

Lo más llamativo llega con el resto de envases. Una crema antifúngica, utilizada habitualmente para la candidiasis, ha sido renombrada de manera muy explícita como “picor coñ*”. Y otra pomada empleada para la irritación cutánea figura en el bote con la expresión “cul* escocío”.

El ingenioso sistema de este paciente no solo ha generado risas, sino también debate en redes sociales. El post ya supera los dos mil “me gusta” y ha recibido decenas de comentarios de personas que aseguran hacer algo parecido en casa para no confundirse con tantos medicamentos.

Una práctica muy útil

Algunos usuarios valoran la practicidad de este método, ya que evita errores a la hora de aplicar las cremas y resulta más accesible para quienes no están familiarizados con los nombres científicos. Otros, en cambio, señalan que puede ser arriesgado si en algún momento otra persona necesita consultar el tratamiento y no entiende a qué corresponde cada envase.

En cualquier caso, lo cierto es que este ejemplo refleja cómo muchas veces la vida cotidiana obliga a buscar soluciones simples y creativas. Y en este caso, el ingenio de un paciente mayor no solo ha resuelto su problema práctico, sino que además ha sacado una sonrisa a miles de personas en internet.