Así es la sorpresa que escondía un huevo Kinder de 1996 (y que los millennials recuerdan con lágrimas en los ojos)

Héctor, un coleccionista apasionado por los objetos antiguos, ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con algo insólito que rápidamente se ha viralizado: un huevo Kinder Sorpresa que llevaba guardado desde 1996. Casi 30 años que escondían una 'sorpresa' inesperada.

En el vídeo, publicado en su cuenta oficial, Héctor enseña cómo abre esta chocolatina que tanto gusta a pequeños y a mayores, después de pasar casi 3 décadas cerrada.

El chocolate, como era de esperar, no se encontraba en buen estado y era imposible ingerirlo sin poner en riesgo tu salud. Sin embargo, lo importante se encontraba en el interior. La cápsula escondía una de las colecciones más queridas de los niños que se criaron en los años 90: los famosos fantasmas fluorescentes que brillaban en la oscuridad.

Como es de imaginar en este tipo de vídeos, los comentarios en la publicación no tardaron en llegar, en especial por parte de aquellos jóvenes, que ya no lo son tanto, y que crecieron con estos juguetes de Kinder que tanta ilusión nos hacían.

La emoción fue la tónica general en un vídeo que no ha dejado de viralizarse en las últimas horas, y con razón. Unos cuantos también quisieron saber cómo era el olor del chocolate, 30 años después de haberlo comprado. Eso será mejor que lo imagines, porque es imposible oler a través de la pantalla.

En todo caso, el vídeo es un recordatorio de una época en la que abrir un Kinder Sorpresa era todo un acontecimiento. En los años 90, los niños esperaban con ilusión descubrir qué juguete se escondía dentro, convirtiéndose algunas de estas figuritas en pequeños tesoros.

Hoy en día, los jóvenes esperan el último móvil o tablet, la videoconsola más actual o el videojuego de su saga favorita. 3 décadas en las que la sociedad ha cambiado mucho, aunque parezca todo lo contrario.