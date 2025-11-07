TIEMPO
Sorpresa en Catalunya con la llegada de nevadas y lluvias desde esta noche
El tiempo se prepara para lo que va a ser un inicio de fin de semana pasado por agua (y nieve) en varias zonas de Catalunya.
Hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, el tiempo en Catalunya espera sorprender con la llegada de nevadas y lluvias al oeste del territorio durante la noche, preparando un inicio de fin de semana que se espera cubierto. ¿Qué zonas se verán más afectadas y cuánto durará?
Las nubes cubrirán el territorio
Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado o ligeramente nublado, aunque aparecerán bancos de niebla baja en los valles del interior. A partir de media mañana, llegarán nubes altas y medias de oeste a este, cubriendo poco a poco todo el territorio.
Por la tarde, el cielo estará más cubierto, especialmente en la mitad oeste, donde la nubosidad será más densa. Al llegar la noche, prácticamente todo el territorio tendrá el cielo muy nublado o totalmente cubierto, sobre todo en la zona occidental.
En el noreste, hasta media mañana, habrá ratos de cielo bastante nuboso o cubierto con posibilidad de lloviznas débiles y dispersas. En cotas altas, podremos ver la aparición de la nieve a partir de los 1.800 metros de altitud.
Por la noche, se esperan precipitaciones en la parte oeste que irán extendiéndose hasta la mitad occidental, especialmente en el sur; la nieve se situará entre los 2.000 y 2.200 metros de altitud. La cantidad de lluvia, eso sí, será en general escasa.
Las temperaturas máximas serán similares o un poco más frescas que ayer. La visibilidad será en general buena, pero hasta media mañana será más limitada en los valles del centro y norte, así como en zonas altas del Pirineo. Desde la tarde, la visibilidad irá a peor en Pirineos, Prepirineos y el noreste.
El viento será principalmente del norte y oeste, flojo a moderado, con rachas intensas de mestral (noroeste) en el sur y en zonas altas del Altiplano Central hacia el mediodía. En el noreste, predominará el viento sur moderado desde media mañana hasta el atardecer. En el norte, habrá tramos del día con viento débil y variable.
