Así es la sorprendente vida de Glòria Serra: Un novio con 20 años menos e hijas mellizas:

Glòria Serra es una periodista de una trayectoria intachable. Nacida en Barcelona en 1964, la profesional acumula más de 35 años de carrera profesional en medios nacionales, destacando su labor al frente del programa 'Equipo de Investigación' de La Sexta. Pero, ¿qué se conoce realmente de su vida privada?

Glòria Serra, una vida de amor y familia en privado

Lo cierto es que la periodista no suele dejarse ver excesivamente en público más allá de sus apariciones profesionales. Es por ello que su pareja, a la que simplemente se conoce como 'Nacho', apenas ha sido vista desde que iniciaran su relación.

Este 'Nacho' es en realidad 20 años menor que ella, y de lo poco que se sabe de su persona es que es de origen argentino. Asimismo, ambos se ven unidos por uno de los mayores vínculos que se pueden tener: unas hijas mellizas.

Fue en 2014, cuando la periodista estaba a punto de cumplir sus 50 años, que dio a luz de dos hijas de las que ha mantenido la privacidad en todo momento, evitando así que se hagan públicas desde fotografías hasta el propio nombre de las niñas.

En alguna de sus intervenciones desde que pasó a ser madre, Glòria Serra ha explicado que este cambio en su vida también afectó a su forma de afrontar el mundo. Ahora, se considera una persona mucho más 'feroz y peleona' que antaño.

Es por ello que a pesar de residir en Barcelona, ciudad repleta de focos, ha logrado mantener esa intimidad que defiende de su familia como un estandarte. Es una mujer aguerrida que lucha con firmeza por lo que quiere.

Otro cambio importante que definió la vida de Glòria estos últimos años fue el de su evidente pérdida de peso así como abandono del tabaco. Son algunos de los puntos que más ha destacado la propia periodista como retos y muestras del gran esfuerzo personal que ha llegado a realizar.