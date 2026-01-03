El sorprendente sueldo real de Christine Lagarde como presidenta del BCE: más alto de lo publicado

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) desde 2019, tiene un sueldo base anual de 466.000 euros según los informes del BCE. Sin embargo, su ingreso real asciende a aproximadamente 726.000 euros al año, lo que supone un incremento del 55,8%.

Esta diferencia proviene de prestaciones adicionales por vivienda y gastos de representación, estimadas en unos 135.000 euros, más otros 125.000 euros por su participación en el consejo de administración del Banco de Pagos Internacionales (BIS). El BCE no desglosa estos conceptos en sus balances públicos, lo que ha generado dudas sobre la transparencia de las cuentas.

Los sueldos en BCE

Estos extras están regulados por normas internas del BCE establecidas en 1998, que incluyen ajustes anuales por inflación y costes de vida en Fráncfort. A diferencia de otros líderes, como Jerome Powell en la Reserva Federal, cuyo salario ronda los 203.000 dólares (unos 190.000 euros), Lagarde percibe más del triple.

Incluso comparado con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el salario total de Christine Lagarde lo supera en un 21%, ya que su sueldo se sitúa alrededor de los 600.000 euros incluyendo dietas y otros extras.

El sueldo de Lagarde no es un caso aislado en el BCE. Luis de Guindos, vicepresidente, cobra cerca de 350.000 euros base, también con complementos similares. Durante su mandato hasta 2027, las proyecciones sitúan sus ingresos acumulados en más de 6,5 millones de euros, sin contar pensiones futuras que podrían equivaler al 70% de su base actual.

El banco central argumenta que estas escalas atraen talento global y se alinean con estándares de bancos centrales como la Fed o el BIS, aunque muchos críticos ya señalan la opacidad en seguros médicos y fondos de jubilación, que tampoco han sido detallados.

Para contextualizar, el salario medio en la eurozona apenas supera los 35.000 euros brutos anuales, haciendo que el de Lagarde equivalga a 20 años de ese promedio. El BCE defiende que el 80% de su personal gana menos de 200.000 euros, y que las subidas salariales del 4% en 2023-2024 se aplican uniformemente.