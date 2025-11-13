El sorprendente reloj de Cristiano Ronaldo valorado en más de un millón de euros: ¿Por qué cuesta tanto?

Que Cristiano Ronaldo es una de las personas más ricas del mundo es algo que no resulta sorprendente a estas alturas a causa de su prolífica carrera tanto como futbolista como figura pública.

Y es que esto es algo que el deportista ha querido dejar claro en una reciente entrevista con Piers Morgan a través de un reloj que esconde mucho más de lo que parece.

En este caso en concreto, estamos hablando de un ítem de lujo que alcanzaría un precio absolutamente estratosférico de 1,1 mil millones de libras (unos 1,4 millones de euros al cambio).

Pero ¿por qué es tan sumamente caro este reloj? Lo cierto es que estamos ante un artículo que se corresponde con el JAcob & Co Twin Turbo Furious Baguette y solo existen 18 ejemplares en el mundo.

Esto hace que Cristiano Ronaldo sea uno de los pocos portadores del mismo en todo el planeta, pero su valor también tiene que ver con los materiales de los que está compuesto.

Estamos hablando de un reloj de 18 quilates de oro blanco que cuenta con un total de 360 diamantes baguette, lo cual incrementa su valor hasta cotas insospechadas con respecto a otros relojes.

Y es que, teniendo en cuenta que el reloj siempre se ha visto como un símbolo de poder en las altas esferas, no es extraño que Cristiano Ronaldo haya invertido una millonada en él.

Al fin y al cabo, hablamos de un futbolista que gana casi medio millón de euros al día entre contratos con marcas y regalías. Casi nada.