La sorprendente relación entre uno de los creadores de la baliza V16 y el padre de un futbolista del Real Madrid

Antes de convertirse en uno de los impulsores de la baliza V16, el dispositivo luminoso de emergencia diseñado para señalizar averías o accidentes en carretera de manera más segura, Jorge Costas fue guardia civil y emprendedor a la vez.

Su trayectoria, marcada por el riesgo empresarial y los concursos públicos, incluye una relación tan inesperada como decisiva: un acuerdo comercial con el padre de un actual futbolista del Real Madrid.

El gallego ha explicado en el pódcast de José Elías que atravesó una etapa de emprendimiento extremo ligada a los parques acuáticos flotantes, un negocio que explotó en las costas españolas a principios de la década pasada. "Me vengo de vuelta sin un duro. Toqué fondo varias veces", confesó al recordar su regreso a España tras varios intentos fallidos en el extranjero.

El punto de inflexión llegó en 2015, cuando Jorge y sus socios lograron una concesión pública para instalar un parque acuático en Mijas. "Ganamos 150.000 euros en unas horas", explicó, relatando cómo lograron imponerse en un concurso tras impugnar la oferta de un empresario holandés que no había presentado correctamente la documentación.

Ese empresario no era uno cualquiera. Con el tiempo, el gallego descubrió que se trataba del padre de Dean Huijsen, actual jugador del Real Madrid: "Era un empresario como Dios manda. Después supe que era el padre de un futbolista muy conocido del Madrid hoy en día, y yo no lo sabía".

Sin embargo, la relación no acabó ahí y dio un giro aún más sorprendente. Tras una negociación fallida en la que Costas y sus socios pidieron 200.000 euros por el parque, el empresario regresó días después con una contraoferta: "Una semana después nos compró el parque por 150.000 euros".

Parte de la operación se cerró en efectivo, algo habitual en aquel contexto: "Nos pagó una parte y la otra sí que nos la dio en billetes. En billetitos los trajo. Era un caballero, un señor. Cumplió con todo".

La relación no terminó con la venta. Cuando Costas intentó levantar nuevos parques y se encontró sin liquidez, fue ese mismo empresario quien volvió a ayudarle: "Nos consiguió parques y nos dejó dinero para montar los parques (...) Tal día me debes el dinero, me dijo. Y cumplimos".