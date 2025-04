La sorprendente reacción de Marta Díaz tras ser cuestionada por su 'relación' con Montoya

En el programa 'Socialité' de Telecinco, la colaboradora Fani Carbajo, exconcursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones', desveló que Montoya no está dando más pasos con Anita en 'Supervivientes', debido a que tiene una relación clandestina con la influencer Marta Díaz.

Según Carbajo, la creadora de contenido "ha quedado mucho con Montoya, se han ido a comer, a cenar, han grabado tiktoks, han tenido varias quedadas los dos solos".

Después de todos estos rumores, la creadora de contenido se conectó al programa de Mediaset para desmentir las informaciones de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

Tras ser cuestionada por este asunto, Marta Díaz no pudo aguantarse la risa: "Me hace gracia esto porque, os juro, leía los titulares y me preguntaba '¿de dónde se sacan esto?'".

A continuación, la tiktoker, que cuenta con más de 5,8 millones de seguidores, confirmó que "no estoy con Montoya ni he estado nunca con Montoya".

Sin embargo, reconoció desde primera instancia que ambos mantienen una relación de amistad, y que han quedado en repetidas ocasiones para cenar con amigos. Aparte, señaló que es totalmente falso que hayan comido solos o que incluso se hayan besado.

La influencer confesó en 'Socialité' cómo se habían conocido: "Nos conocimos en el after de unos premios y, desde ahí, como que nos llevamos bien en plan, amigos, colegas, normal y luego me dijo: 'Marta, ¿quieres quedar y grabamos un TikTok con mi canción?'".

"Yo le dije que sí, porque encima él me parece graciosísimo, superdivertido y tal y dije 'sin problema', pero yo no sabía que se iba a liar todo esto", destapó en Telecinco.