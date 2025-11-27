TELEVISIÓN
El sorprendente motivo de la visita de Dabiz Muñoz a 'El Hormiguero' esta noche, 27 de noviembre
El cocinero no deja indiferente a nadie con el lanzamiento de su cómic 'XOTIME'
'El Hormiguero' se prepara esta noche, 27 de noviembre, para recibir a uno de los invitados más conocidos para los espectadores del programa: Dabiz Muñoz, el conocido chef espñaol, se sentará con Pablo Motos, aunque en este caso para hablar de un proyecto muy diferente a lo que nos acostumbra. La presentación de un cómic que dará mucho de qué hablar.
El cocinero, considerado uno de los mejores a nivel internacional año tras año, puso a la venta el pasado 24 de noviembre de 2025 el cómic titulado XO TIME, la historia de un cocinero que vivirá mil y una aventuras, con la gastronomía como hilo conductor de todas las tramas.
¿De qué va 'XO TIME', el nuevo cómic protagonizado por Dabiz Muñoz?
Madrid, enero de 2024. Recién seleccionado Mejor Chef del Mundo por tercer año consecutivo, todo en la vida le sonríe al chef Dabiz Muñoz tanto en lo profesional como en lo personal. Pero todo cambiará en un instante cuando unos misteriosos visitantes de su restaurante DiverXO le obliguen a reproducir con exactitud una receta que alguien disfrutó 80 años atrás.
El precio del fracaso: su propia vida. Pero cuando todo parece perdido, un amigo aparecerá desde el lugar más inesperado para ayudarle a conseguir el reto, dándole el medio para hacer el más fabuloso de los viajes.
Destino: París, enero de 1944. Acompaña al cocinero español más importante en las increíbles aventuras gastronómicas a las que le llevará la búsqueda de las recetas más deliciosas.
Se trata de un cómic que puedes comprar a través de la página web oficial del chef, ShopXO, y cuesta en estos momentos 28,50 euros, 1,50 euros menos del precio habitual.
Sin duda alguna, un proyecto que consolida a Dabiz Muñoz como algo mucho más que el cocinero más famoso del mundo; es una persona muy versátil que no tiene miedo a nada y a la que vemos cada vez en más facetas.
