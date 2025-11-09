El sorprendente deporte que Liam Hemsworth (35 años) tuvo que aprender para sustituir a Henry Cavill en 'The Witcher'

A pesar de que la decisión de reemplazar a Henry Cavill por Liam Hemsworth no agradó a los fanáticos de The Witcher, el actor de 35 años parece haber sorprendido con su participación en la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Más allá de las dudas, el actor de 35 años logró prepararse tanto en mente como en cuerpo para desempeñar el papel de Geralt de Rivia, mismo sobre el que ha declarado ante The Mirror para verter un poco de luz sobre su proceso de conversión.

"Tenía mis dudas porque es difícil asumir un papel protagonista a mitad de una temporada. Pero como gran fan del videojuego, sentí que podía aportar algo nuevo", explicó en primer lugar.

Hemsworth atravesó tres meses de preparación en aras de entrenar su fuerza, practicar con la espada y últimamente ensayar con el reparto de la serie, especializándose en la esgrima para extender ese conocimiento a la pantalla.

"El entrenamiento físico comenzó casi de inmediato en Australia, antes de mudarme a Londres. Luego vino el entrenamiento de esgrima: afinar los matices del movimiento y la postura. Cuando llegué al set, me sentía genial. La espada se sentía como una extensión de mi cuerpo", detalló.

"Mi abuelo nos hacía espadas cuando éramos niños, así que ya había practicado un poco de esgrima en aquella época, pero nunca había recibido un entrenamiento formal", asimismo agregó.

Por otra parte, el artista australiano comentó cómo el instructor de artes marciales y esgrima le elogió por aprender "bastante rápido", aunque reconoce que "dedicamos muchísimas horas a coordinar esas increíbles escenas de lucha".

La cuarta temporada de The Witcher ya está disponible en Netflix, aunque no para el agrado de la crítica y el público. Las redes se han plagado de comentarios negativos sobre el curso que ha tomado la obra, aunque muchos admiten que Hemsworth es, precisamente, de lo poco rescatable.