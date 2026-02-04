La sorprendente decisión de Televisión Española con el futuro de 'La Revuelta' y Broncano

Televisión Española apostó con fuerza por David Broncano y La Revuelta, un formato creado para competir en el access prime time con 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. El espacio se estrenó el 9 de septiembre de 2024 y su primera temporada fue un éxito rotundo, aunque no logró alcanzar las cifras de audiencia del programa de Motos.

En esta segunda temporada, 'La Revuelta' aspiraba a dar un paso más, pero la audiencia ha ido disminuyendo progresivamente. Ante este descenso, Televisión Española decidió intervenir y modificar la estrategia del programa. Una de las medidas adoptadas fue anunciar con antelación los invitados, con el objetivo de generar mayor expectación entre los espectadores.

No obstante, los datos de audiencia siguen siendo muy bajos. En el mes de enero, 'La Revuelta' cosechó un 11,4% de cuota de pantalla, con cerca de 1,5 millones de seguidores en lineal y más de 4,1 millones de espectadores únicos cada noche este mes.

En cambio, el formato de Antena 3 logró un total de 15,1% de cuota de pantalla en el primer mes de 2026. La diferencia es bastante amplia por lo que dejaba en el aire el futuro de Broncano y 'La Revuelta' en el aire.

Sin embargo, Televisión Española ha tomado una decisión sorprendente al renovar el proyecto por dos temporadas más, lo que implica que se extenderá más allá de la actual legislatura de Pedro Sánchez, sin tener en cuenta un hipotético cambio de ciclo político.

En un primer momento, Broncano firmó un contrato por dos temporadas, pero finalmente se ampliará por otras dos adicionales, según ha podido confirmar 'El Confidencial'.

El programa contará con una inversión máxima de 31,5 millones de euros, lo que supone un incremento respecto a los 28 millones presupuestados inicialmente. Esto se traduce en una inyección adicional de más de 10.000 euros por programa.

La decisión de RTVE es toda una declaración de intenciones, ya que la corporación confía en el proyecto liderado por Broncano y espera recuperar la buena dinámica para volver a plantar cara a 'El Hormiguero'.