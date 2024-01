La sorprendente confesión de este soltero en 'First Dates' asusta a su cita: "No he tenido citas, ni he salido con nadie"

Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. 'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Nacho es un economista que se enamora día a día de lso pequeños detalles. Viene de una familia con una empresa constructora pero de la noche a la mañana cambió el rumbo de su vida y comenzo a estudiar canto: "Soy una persona que ha hecho un trabajo de introspección personal y me gustaría cambiar las cosas que hay establecidas en la sociedad".

En el terreno amoroso no tiene mucha experiencia: "Me he ocupado siempre más de mí, de los estudios, y la verdad es que no he tenido suerte. Estoy sin estrenar... en el amor. Cuando he tenido alguna relación sexual no me ha sido satisfactoria, e incluso me he sentido mal, porque no había una base de afecto sincero y profundo con esa persona", le ha dicho al presentador.

A cenar con él ha llegado Sabrina, una italiana divorciada instructora de surf, al principio Nacho le ha parecido un soltero muy atractivo: "Tiene unos ojos guapísimos y tiene una timidez que le caracteriza y que me gusta mucho", aseguró ella.

Pero en la mesa Sabrina fue conociendo todas las rarezas de su cita: "Prefiero tener una alimentación basada en plantas porque es un consumo responsable. No haces daño a los demás y promueves el medioambiente", le contó el soltero.

"Soy una persona que quiere un cambio en el mundo. Ahora mismo hay una guerra en Ucrania por las tierras de cultivo que son imprescindibles porque son para el ganado". Según Nacho, "el ganado no nos hace ninguna falta porque la carne es cancerígena y la leche también. Es mejor cambiar los hábitos y salvar vidas".

No solo fue con la carne, también con el cacao, no está de acuerdo con las políticas que se llevan a cabo en las plantaciones de tabaco, café y cacao, y por eso rechazó comerse un postre de chocolate: "No quiero contribuir con mi consumo a esas empresas".

"La verdad es que me molesta la gente que consume productos animales porque me parece que está muy en contra de los principios, los valores y la ética", aseguró Nacho, después de que su cita se pidiera para cenar un salteado de solomillo. Sabrina, por su lado, pensó que su cita no comía por "su timidez". "Tiene una timidez exagerada", recalcó la soltera.

Durante la cena no ha saltado la chispa entre ellos: "Yo entendí que Nacho no ha salido con nadie nunca... ¿¡Pero nunca!? Hostia... se tiene que hacer algo, pero espero no tener que hacerlo yo. De verdad que yo lo adoro".

El soltero fue demasiado sincero con su cita: "He tenido más amistades que relaciones. El amor es un tema que no lo conozco", reconoció el soltero. "No he llegado a tener citas ni a salir con nadie, por lo tanto, no he llegado a desarrollar ningún sentimiento hacia otra persona", explicó Nacho. "Me da vergüenza hablar de ello".

A la hora de la decisión final, Sabrina lo tenía claro: no ha querido una segunda cita con Nacho.