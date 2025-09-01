La sorprendente confesión de Ayuso con esta banda británica: "Me viene a la memoria momentos felices"

Isabel Díaz Ayuso sigue siendo una de las políticas más fuertes del panorama nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP no deja títere con cabeza con sus declaraciones, tanto dentro como fuera de la política. En este caso, sin ir más lejos, la madrileña es noticia por uno de sus hobbies: la música.

Ayuso es una fan declarada de varias bandas de música. Y hace años, confesó que su grupo favorito de todos los tiempos no es otro que Depeche Mode, "el grupo de música de su vida". Lo dijo justo cuando se confirmó que Depeche Mode sería cabeza de cartel del Primavera Sound 2023.

Tanto le gusta Depeche Mode, que Ayuso esconde un tatuaje en clara referencia a la banda. Y es que la pasión por el grupo viene muy de lejos, ya que no podía dejar de escucharlo cuando era adolescente.

El tatuaje de Ayuso que hace referencia a Depeche Mode

Es posible fijarse en el tatuaje que Ayuso tiene en el antebrazo izquierdo para descubrir la referencia a la banda británica: una rosa, símbolo más conocido de la portada del álbum 'Violator' (1990).

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado en varias ocasiones de este pequeño 'dibujo' y ha explicado qué significa para ella: "cuando hay días complicados, miro el tatuaje y me viene a la memoria momentos felices", de ahí que sea un tatuaje importantísimo para Ayuso.

Como era de esperar, meses más tarde de confirmarse que Depeche Mode sería cabeza de cartel en el Primavera Sound 2023, las cámaras captaron a la política asistir en la primera edición del festival en Madrid.

Una curiosidad que vuelve a dejar muy claro que los políticos también son personas y que más allá de ideologías, pueden compartir las mismas pasiones que el resto de ciudadanos.