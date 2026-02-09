La sorprendente cifra que se ha embolsado Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl

Los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots por 29-13 y se coronaron campeones de la Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara. El partido está dando mucho de qué hablar, pero aún más la espectacular actuación de Bad Bunny durante el show del descanso de la Super Bowl.

La actuación en el 'Halftime Show' de la Super Bowl es uno de los momentos más destacados de la industria musical a nivel mundial, ya que reúne cada año a más de 100 millones de espectadores que siguen el espectáculo del artista invitado.

En esta edición, el protagonista fue Bad Bunny, una elección que ha generado un intenso debate en el país estadounidense. Las críticas llegaron incluso desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó la actuación como "absolutamente terrible" y la consideró "una de las peores de la historia".

El artista puertorriqueño abrió su actuación en el 'Halftime Show' de la Super Bowl LX con una proclama rotunda: "¡Qué rico es ser latino!".

El cantante cumplió sobre el escenario, desatando una oleada de reacciones en internet y reavivando el interés por saber cuánto dinero habría cobrado por su participación en uno de los espectáculos más vistos del mundo.

La realidad es que ayer 'el conejo malo' no ganó ni un solo euro, pues el 'pago' de la NFL es promocional. Se trata de una política histórica de la liga que se aplica a todos los cantantes que lideran el espectáculo.

Las mejores imágenes de la Super Bowl LX con victoria de los Seattle Seahawks y el ritmo de Bad Bunny en un 'Half Time Show' histórico / Brynn Anderson / AP

No obstante, el artista puertorriqueño cobrará $1,000 o $1,200 dólares por los días de ensayo y actuación, debido a que es el pago mínimo obligatorio por el sindicato de cantantes.

Con la actuación en el 'Halftime Show' de la Super Bowl, Bad Bunny se asegura un aumento de ventas o también posibles nuevos contratos publicitarios.