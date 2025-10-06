Sorprende a tus visitas con esta plancha Raclette: está de oferta y es ideal para reuniones familiares o con amigos

Existen distintas maneras de sorprender a aquellas visitas que pasan por nuestra casa con el objetivo de pasar un rato distendido y agradable, ya tengan que ver con amigos y familiares.

Y es que una de las más destacables tendría que ver con ofrecer una experiencia diferente a la hora de disfrutar de la comida, para lo cual existen ciertos electrodomésticos con un funcionamiento bastante original.

En este mismo sentido, uno de los más recomendables serían las planchas estilo Raclette, ideales para cierto tipo de reuniones como, por ejemplo, barbacoas multitudinarias de jardín.

De esta manera, este tipo de planchas nos permitirán ofrecer a nuestros invitados la oportunidad de participar activamente en el proceso de preparación de su propia comida, dándole un toque más ameno a la reunión.

El problema principal de este tipo de planchas estilo Raclette suele ser el precio de las mismas, el cual no suele ser demasiado asequible. No obstante, Lidl ha puesto una solución a esto último.

La cosa es que el supermercado ha puesto a la venta una Raclette que es sumamente barata con respecto a lo que suelen valer otras planchas similares, costando tan solo 49,99 euros.

Esta plancha se puede encontrar desde la sección de compra online de Lidl bajo el nombre de Raclette Grill 1500 W y actualmente está dentro del menú de ¨Ofertas Flash¨.

Esto implica que estamos ante un producto que desaparecerá pronto de Lidl, probablemente hasta que se termine el stock en tiendas, por lo que ahora es el mejor momento para hacerse con una.