Supermercados
Sorprende a tus visitas con esta plancha Raclette: está de oferta y es ideal para reuniones familiares o con amigos
Se trata de un electrodoméstico realmente práctico y versátil para muchas situaciones
Existen distintas maneras de sorprender a aquellas visitas que pasan por nuestra casa con el objetivo de pasar un rato distendido y agradable, ya tengan que ver con amigos y familiares.
Y es que una de las más destacables tendría que ver con ofrecer una experiencia diferente a la hora de disfrutar de la comida, para lo cual existen ciertos electrodomésticos con un funcionamiento bastante original.
En este mismo sentido, uno de los más recomendables serían las planchas estilo Raclette, ideales para cierto tipo de reuniones como, por ejemplo, barbacoas multitudinarias de jardín.
De esta manera, este tipo de planchas nos permitirán ofrecer a nuestros invitados la oportunidad de participar activamente en el proceso de preparación de su propia comida, dándole un toque más ameno a la reunión.
El problema principal de este tipo de planchas estilo Raclette suele ser el precio de las mismas, el cual no suele ser demasiado asequible. No obstante, Lidl ha puesto una solución a esto último.
La cosa es que el supermercado ha puesto a la venta una Raclette que es sumamente barata con respecto a lo que suelen valer otras planchas similares, costando tan solo 49,99 euros.
Esta plancha se puede encontrar desde la sección de compra online de Lidl bajo el nombre de Raclette Grill 1500 W y actualmente está dentro del menú de ¨Ofertas Flash¨.
Esto implica que estamos ante un producto que desaparecerá pronto de Lidl, probablemente hasta que se termine el stock en tiendas, por lo que ahora es el mejor momento para hacerse con una.
- Jorge Rey señala cuándo llegarán fuertes lluvias y borrascas en España según las cabañuelas
- Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
- Mario Casas descubre su nueva pareja oficialmente: El mensaje a esta ex de 'La isla de las tentaciones'
- Luis Enrique (55 años) desvela su puchero favorito: 'La fabada me encanta pero me gusta mucho más otro plato asturiano que hace mi madre
- ¿Tinte? ¡Ya no lo necesitas! Este champú es la nueva forma de decir adiós a las primeras canas
- Susanna Griso (55 años): 'Me da vergüenza decirlo, pero nunca he hecho dieta y ni siquiera me peso
- Reforma del registro horario: Qué es, cómo se aplicará, a quién afectará y cuándo entrará en vigor
- El rapero Diddy, al fin entre rejas: La sentencia por sus 'Freak off Parties' de abuso y control sexual