Soraya confiesa que un compañero de 'Operación Triunfo' le insultó en la academia: "Se fue de las manos"

'Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más populares en España. El formato trata de unos jóvenes que entran a una academia musical para formarse y demostrar su talento para cantar.

El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Soraya, David Bustamante, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

Hace 21 años que Soraya se presentó a la cuarta edición de 'Operación Triunfo' y, tras su paso por el formato y al quedar segunda finalista, se convirtió en una de las concursantes más reconocidas.

En una entrevista para la revista 'Shangay', la extremeña recuerda con claridad uno de los episodios más tensos de aquella experiencia: "Fue cuando me tuve que ver las caras con un compañero. Dani Sanz me insultó, me llamó 'Zorraya' en el comedor".

La cantante confiesa que aquel momento le trajo recuerdos desagradables de cuando estaba en su pueblo y le llamaban "algo parecido", así que no dudó en actuar: "La campana sonó, peligro, un red flag de manual. Y yo me fui a por él y me pararon mis compañeros. A mí, que me insultara, me sentó un poco mal, la verdad. Yo hay cosas que no permito y que nadie debería permitir".

La artista reflexiona sobre cómo ciertos momentos conectan con la niñez y la juventud, y cómo aquel insulto le dolió especialmente: "Fui una mujer muy liberal en el pueblo, hice lo que quise siempre, y en aquel momento, que se me insultara llamándome 'zorraya' en la academia, donde íbamos a cantar, donde íbamos a hacer otras cosas, sin ton ni son, me dolió mucho. Así es que, hay que pararlos".

Soraya añade que el conflicto llegó a ser serio, y que tuvieron que intervenir los responsables del programa: "Tuvimos una reunión con el director y todo porque se fue de las manos. Es cierto que con el tiempo lo hablamos, pero en aquel momento yo no iba a permitir que nadie me faltara el respeto".