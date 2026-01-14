Sor Lucía Caram mandará una flotilla de ambulancias y 4x4 con ayuda humanitaria a Ucrania: "Están defendiendo nuestras fronteras"

Ya hace cuatro años que Ucrania sufre los ataques de la Rusia de Putin y la población está agotada. Por eso, la Fundación del Convento de Santa Clara, con Sor Lucía Caram al frente, ha anunciado el envío de la 'expedición número 42' en el que se pretende hacer llegar al país una flotilla de ambulancias, 'pick ups' y 4x4 con ayuda humanitaria.

El anuncio se ha hecho esta misma semana y ha ido dirigido al sector empresarial catalán. De hecho, se ha llevado a cabo desde la Cámara de Comercio de Barcelona con el beneplácito del presidente, Josep Santacreu, además del de la Fira de Barcelona, Pau Relat: "Animo al mundo empresarial a colaborar para que la caravana de ambulancias colapse la AP-7", apuntaba este último.

Sor Lucía Caram anuncia el envío de ambulancias a Ucrania. / Catalunya Religió

Los muertos y los heridos se cuentan por centenares y la sociedad ucraniana está al límite. Por eso, la religiosa apuntaba en la rueda de prensa que este es "el peor momento de la guerra", algo en lo que tampoco ayuda el hecho de que los ataques a las infraestructuras energéticas dejen sin luz el país de manera continuada.

Así, con este envío de material sanitario, que incluye desde ceder vehículos, hasta colaborar económicamente con la causa (por transferencia o Bizum), así como ofrecerse como conductor, se pretende dar un pequeño empujón al ejército ucraniano para seguir resistiendo las embestidas rusas en su territorio.

Zelenski, presidente de Ucrania, posa con Sor Lucía Caram en noviembre de 2025. / @ZelenskyyUa

"Esta madrugada me escribían desde Kiev: menos dieciséis grados, sin electricidad ni calefacción, con ataques masivos contra infraestructuras. Decían: Rusia nos quiere congelar hasta morir", apuntaba Caram, que ponía en valor la defensa ucraniana porque "Putin ha declarado la guerra a Europa. Ucrania está defendiendo nuestras fronteras".

Ambulancias, desfibriladores y mochilas de emergencia son el equipamiento necesario para cumplir con esta misión. Hasta el momento, se apuntaba que se habían conseguido congregar siete ambulancias, dos 'pickups' y un 4x4, aunque esperan poder ampliar el número hasta el 20 de febrero, la fecha marcada para dirigirse al país.

Sor Lucía Caram y el sector empresarial en el anuncio de la expedición. / ·

La expedición saldrá de la Sagrada Familia de Barcelona y estará liderada por una ambulancia bendecida por el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, y "pagada con dinero del papa Francisco", de quien era amiga la religiosa argentina.

También se trasladará a cinco soldados heridos tratados en Catalunya y se llevarán a otros cinco peones en su regreso a la Ciudad Condal, gracias al acuerdo de colaboración con el CatSalut. La noticia ha caído como agua de mayo para el cónsul de Ucrania en Barcelona, Oleg Grabovetskyy, que ha definido a Caram como "la patrona catalana de la ayuda humanitaria en Ucrania".