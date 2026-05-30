La sopa de letras está bien, pero esta actividad es la más recomendable para fortalecer la memoria en mayores de 60 años

A medida que avanza la edad, la preocupación por envejecer de la manera más saludable posible se hace cada vez más palpable, y esto no solo hace referencia a la capacidad física de las personas de mantener la autonomía.

Aunque ello es importante, también resulta vital trabajar las capacidades cognitivas para evitar el deterioro que comúnmente hace acto de presencia con los años, pues las facultades mentales también van disminuyendo.

Como resultado, muchas personas mayores hacen actividades como sudokus, crucigramas y sopas de letras para ejercitar la mente, y aunque estos son métodos positivos, no son tan buenos como el mejor de todos: la escritura a mano.

En este sentido, un estudio reciente publicado en Frontiers in Psychology ha descubierto que esta actividad implica efectuar movimientos de muñeca concretos, observar lo que se plasma en el papel y transformar las ideas en palabras legibles y coherentes, por lo que requiere gran implicación del usuario.

Múltiples ámbitos de nuestro cerebro son puestos en marcha para este proceso, lo cual mantiene activa su función cognitiva, logrando resultados comparables a las dinámicas para ejercitar la memoria a las que son sometidos los pacientes con deterioros de esta índole.

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Además, el acto de escribir a mano puede ser integrado en la rutina para hacerlo más accesible e imperceptible, procurando escribir la lista de la compra o redactar un diario de manera que practicarlo asiduamente sea más cómodo mientras se reducen los niveles de estrés y se aumenta la capacidad de concentración.