Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen PSG - ArsenalPSG - ArsenalLuis EnriqueCuántas Champions tiene Luis EnriquePalmarés ChampionsDinero ChampionsClasificación Giro ItaliaPichichi ChampionsClasificados Champions 2027Etapa 21 Giro de ItaliaCucurellaAltercados ParísNoticias BarçaFichajes BarcelonaGrupo España Europeo Sub-17Ranking ATP hoyCuándo juega JodarDjokovic próximo torneoVeterinariosJorge ReyFernando RomaySusana GuaschRiveroRefugio Luis EnriqueRefugio Mikel ArtetaJuanma LorenteCuándo juega EspañaConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

SOCIEDAD

La sopa de letras está bien, pero esta actividad es la más recomendable para fortalecer la memoria en mayores de 60 años

Para evitar el deterioro cognitivo progresivo que surge con la edad, esta actividad sencilla pero efectiva es perfecta

Sudokus, crucigramas y sopas de letras son buenas alternativas, pero no las mejores

Sudokus, crucigramas y sopas de letras son buenas alternativas, pero no las mejores / Teleasistencia Atenzia

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

A medida que avanza la edad, la preocupación por envejecer de la manera más saludable posible se hace cada vez más palpable, y esto no solo hace referencia a la capacidad física de las personas de mantener la autonomía.

Aunque ello es importante, también resulta vital trabajar las capacidades cognitivas para evitar el deterioro que comúnmente hace acto de presencia con los años, pues las facultades mentales también van disminuyendo.

Como resultado, muchas personas mayores hacen actividades como sudokus, crucigramas y sopas de letras para ejercitar la mente, y aunque estos son métodos positivos, no son tan buenos como el mejor de todos: la escritura a mano.

En este sentido, un estudio reciente publicado en Frontiers in Psychology ha descubierto que esta actividad implica efectuar movimientos de muñeca concretos, observar lo que se plasma en el papel y transformar las ideas en palabras legibles y coherentes, por lo que requiere gran implicación del usuario.

Múltiples ámbitos de nuestro cerebro son puestos en marcha para este proceso, lo cual mantiene activa su función cognitiva, logrando resultados comparables a las dinámicas para ejercitar la memoria a las que son sometidos los pacientes con deterioros de esta índole.

Noticias relacionadas

Además, el acto de escribir a mano puede ser integrado en la rutina para hacerlo más accesible e imperceptible, procurando escribir la lista de la compra o redactar un diario de manera que practicarlo asiduamente sea más cómodo mientras se reducen los niveles de estrés y se aumenta la capacidad de concentración.

  1. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España de cara al mes de junio: 'Tiempo muy cálido por el fenómeno de El Niño
  2. Confirmado: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
  3. El pueblo de Soria perfecto para una escapada: murallas medievales, castillo y torreznos espectaculares
  4. Dani Alves impacta con su confesión: 'Limpiar en la cárcel por 113 euros con la presencia del Señor es mejor que millones sin su presencia
  5. Sale a la luz la conversación de Jonathan Andic con el 112 tras la caída mortal de su padre: 'Ayuda, mi padre se ha caído
  6. Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026
  7. Ya es oficial: la UE cambia las normas y los frigoríficos y aires acondicionados no podrán comprarse desde 2026
  8. Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 29 de mayo de 2026

La sopa de letras está bien, pero esta actividad es la más recomendable para fortalecer la memoria en mayores de 60 años

La sopa de letras está bien, pero esta actividad es la más recomendable para fortalecer la memoria en mayores de 60 años

Ni correr ni nadar: este ejercicio de bajo impacto es clave para mayores de 65 años

Ni correr ni nadar: este ejercicio de bajo impacto es clave para mayores de 65 años

Macarena Gómez (48 años): "Ando muchísimo, pero no soy carne de gimnasio"

Macarena Gómez (48 años): "Ando muchísimo, pero no soy carne de gimnasio"

Precio de la luz para mañana, domingo 31 de mayo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, domingo 31 de mayo: las horas más baratas y más caras

La cara y gestos del rey Felipe VI lo dicen todo: así ha sido la reacción al desplome de la bandera durante el desfile de las Fuerzas Armadas

La cara y gestos del rey Felipe VI lo dicen todo: así ha sido la reacción al desplome de la bandera durante el desfile de las Fuerzas Armadas

Antonio Aguilar, experto en longevidad, analiza el desayuno de Penélope Cruz (52 años): "Es una combinación muy acertada"

Antonio Aguilar, experto en longevidad, analiza el desayuno de Penélope Cruz (52 años): "Es una combinación muy acertada"

Una jubilada se queda sin pensión por tener a su hijo empadronado en casa y tendrá que devolver casi 23.000 euros

Una jubilada se queda sin pensión por tener a su hijo empadronado en casa y tendrá que devolver casi 23.000 euros

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"