Sonsoles Ónega (47 años), periodista: "Todos los días 20 minutos paseando, que me falte el aire"

En el ámbito del fitness y la salud, cada vez más expertos coinciden en una idea que antes se subestimaba: caminar no solo cuenta como ejercicio, sino que puede ser una de las formas más efectivas de mantenerse en forma, especialmente si se combina con trabajo de fuerza.

La periodista Sonsoles Ónega, conocida por su labor en televisión en programas como "Y ahora Sonsoles", se ha convertido en un ejemplo de cómo integrar hábitos saludables en una agenda apretada sin necesidad de rutinas complejas ni largas sesiones de gimnasio. Su enfoque se basa en dos pilares sencillos pero consistentes: caminar a diario y entrenar fuerza varias veces por semana.

Salgo a pasear con mis perros hasta que me falte la respiración

En una entrevista concedida a "Diez Minutos", la comunicadora explicaba su rutina de forma clara: “Todos los días 20 minutos saliendo a pasear con mis perros a buen paso, que me falte la respiración. Y luego intento, tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas”. Un planteamiento que refleja la importancia de la regularidad frente a la intensidad extrema.

Este tipo de combinación, cardio suave y fuerza, es cada vez más recomendada por profesionales del deporte. Según el experto en fitness Kiko López, el entrenamiento de fuerza es clave para todas las edades: "Es una práctica esencial no solo para deportistas, sino también para personas de todas las edades que deseen mantener un cuerpo funcional y saludable".

Sónsoles Ónega habla sobre la enfermedad crónica de su hijo / Archivo

El motivo es sencillo: el trabajo con cargas no solo mejora la estética muscular, sino que tiene efectos profundos en la salud. Ayuda a prevenir lesiones, fortalece la densidad ósea, protege articulaciones y mejora la autonomía física con el paso del tiempo.

Para quienes quieran empezar, los especialistas recomiendan opciones accesibles: mancuernas ligeras para ejercicios básicos de brazos, bandas elásticas para piernas y glúteos, o movimientos clásicos como sentadillas y remo. La clave está en la constancia: sesiones cortas de 15 a 20 minutos, varias veces por semana, pueden ser suficientes para notar cambios reales.

Más allá de la rutina concreta, el mensaje es claro: no hace falta un entrenamiento perfecto, sino uno sostenible. La combinación de caminar a diario y sumar fuerza de forma progresiva se consolida como una de las fórmulas más equilibradas para mejorar la salud física y mental a largo plazo.