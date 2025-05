Estos son los únicos artistas en la historia que han ganado Eurovisión en dos ediciones distintas

Cada vez queda menos para que se celebre la gala de Eurovisión de este año 2025 donde Melody defenderá a España en una edición realmente competitiva.

No obstante, en esta ocasión no pondremos la mirada en el futuro, sino en el pasado del evento; específicamente en un aspecto realmente inusual del mismo.

Concretamente, estamos hablando de cuáles habrían sido los concursantes de Eurovisión que habrían ganado hasta en dos ocasiones este festival internacional.

Efectivamente, existe la oportunidad de que un participante se presente en varias ocasiones diferentes para intentar hacerse con el premio y, en este caso en concreto, solo dos concursantes han logrado cumplir con dicha hazaña.

El primero de ellos tendría que ver con Johnny Logan, el representante de Irlanda. Y es que estamos ante un cantante que ganó en 1980 con 'What's Another Year' y en 1987 con 'Hold Me Now'.

La otra artista que ha logrado ganar Eurovisión dos veces se corresponde con Loreen de Suecia, quien se hizo con la victoria en 2012 con 'Euphoria' y en 2024 con el tema llamado 'Tattoo'.

Por otro lado, el resto de ganadores de Eurovisión solo han logrado conquistar el festival una única vez en toda su carrera, aunque bien es cierto que esto ya podría considerarse un hito dentro de la misma.

Ahora ya solo queda comprobar si llega a existir algún tercer concursante que se una al selecto grupo de Johnny Logan y Loreen en las futuras ediciones que se celebren del evento.