Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoRashfordMaldiniAlmeyda sancionUEFA Benfica - Real MadridPancarta Marc CiriaAlonsoAlcarazSanción Prestianni ViniciusWembanyamaVPN LaLigaCuándo juega AlcarazLevante - VillarrealPablo LlopisOtamendi ViniciusReal Madrid - Paris femeninoChampions hoyRival Barcelona ChampionsCruces ChampionsPedri HotelIturraldeLuis EnriqueClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 4 UAE Tour 2026Movistar KOI LECCalendario F1RamadánBonolotoGobierno cáncerDónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

VIRAL

Qué son los 'therian', la comunidad viral de jóvenes que se identifican como animales

Es importante no confundirlos con los furry, una subcultura con sus propias particularidades

Qué son los 'therian', la comunidad viral de jóvenes que se identifican como animales

Qué son los 'therian', la comunidad viral de jóvenes que se identifican como animales

David Cruz

David Cruz

¿Eres de esas personas que pasa mucho tiempo en redes sociales? Entonces probablemente conozcas muy bien qué son los therian, esos jóvenes que van caminando a cuatro patas, con máscaras y colas de animales, imitando movimientos felinos o caninos.

La expansión de los therian en los últimos años ha provocado que muchos usuarios de redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, se pregunten qué son los therian y por qué no son furry, otra subcultura con la que comparten similitudes... Y algunas diferencias.

El origen de los therian: qué son y qué tienes que saber

El término procede de 'therianthropy (teriantropia)', una palabra de origen griego vinculada al teriomorfismo, es decir, la transformación de humanos en animales presente en mitologías como la de los hombres lobo o deidades con rasgos animales, algo muy habitual en la cultura egipcia.

Eso sí, el fenómeno actual va más allá del folclore. Desde finales de los años 90, algunas personas empezaron a emplear el término para describir una identificación interna o espiritual con un animal.

Los therian aseguran sentirse emocionalmente conectados a una especie concreta e incluso sostienen que su identidad profunda no es completamente humana.

Y no, no son furry, una subcultura centrada en el entretenimiento y los personajes antropomórficos. En el caso therian, sus integrantes hablan de identidad, y no tanto de hobby o afición.

¿Cómo es posible que su presencia se haya extendido tanto estos últimos años? Debido a la expansión de internet y a la viralidad de los therian en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube. Además, países de Latinoamérica han marcado tendencia creando convocatorias para todos esos therian que hay en la sociedad y que no tienen visibilidad.

Noticias relacionadas y más

Si te preguntas qué preocupación hay por ser therian, expertos en salud señalan que no es extremadamente grave. Julissa Podestá, psicoterapeuta, defiende que esos colectivos pueden nacer debido a una necesidad de pertenencia, sobre todo en adolescentes que tan solo quieren encajar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto
  2. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (64 años) confirma la existencia de los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  3. La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse
  4. Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
  5. Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
  6. El accidente de Grison, al descubierto: 'No quiero ni mirar
  7. Bertrand Ndongo vuelve a polarizar las redes tras su último incidente: 'Ser rojo es una enfermedad, cada vez lo tengo más claro
  8. Cuándo comienza el Ramadán en 2026 y qué implica en España

Qué son los 'therian', la comunidad viral de jóvenes que se identifican como animales

Qué son los 'therian', la comunidad viral de jóvenes que se identifican como animales

Sorpresa en LaSexta: Patricia Benitez revela que no abandonó 'Aruseros' y lo deja todo en manos de "sus abogados"

Sorpresa en LaSexta: Patricia Benitez revela que no abandonó 'Aruseros' y lo deja todo en manos de "sus abogados"

Maxi Iglesias confiesa el bullying que sufrió en el colegio: "Nunca usaría lo que tengo para pisotear a nadie"

Maxi Iglesias confiesa el bullying que sufrió en el colegio: "Nunca usaría lo que tengo para pisotear a nadie"

Sánchez blinda a Marlaska ante la acusación del PP de "tapar" el caso de acoso del DAO: "Actuó con contundencia"

Sánchez blinda a Marlaska ante la acusación del PP de "tapar" el caso de acoso del DAO: "Actuó con contundencia"

Equipos de rescate intentan rescatar a seis esquiadores atrapados por una avalancha en California

Equipos de rescate intentan rescatar a seis esquiadores atrapados por una avalancha en California

Sorpresa en la Antártida: un tiburón es grabado por primera vez en sus aguas

Sorpresa en la Antártida: un tiburón es grabado por primera vez en sus aguas

Si no das las gracias a los coches al cruzar, esto es lo que dice la psicología de ti

Si no das las gracias a los coches al cruzar, esto es lo que dice la psicología de ti

Feijóo, sobre la querella por agresión sexual del DAO de la Policía: “España se está cayendo a pedazos”