VIRAL
Qué son los 'therian', la comunidad viral de jóvenes que se identifican como animales
Es importante no confundirlos con los furry, una subcultura con sus propias particularidades
¿Eres de esas personas que pasa mucho tiempo en redes sociales? Entonces probablemente conozcas muy bien qué son los therian, esos jóvenes que van caminando a cuatro patas, con máscaras y colas de animales, imitando movimientos felinos o caninos.
La expansión de los therian en los últimos años ha provocado que muchos usuarios de redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, se pregunten qué son los therian y por qué no son furry, otra subcultura con la que comparten similitudes... Y algunas diferencias.
El origen de los therian: qué son y qué tienes que saber
El término procede de 'therianthropy (teriantropia)', una palabra de origen griego vinculada al teriomorfismo, es decir, la transformación de humanos en animales presente en mitologías como la de los hombres lobo o deidades con rasgos animales, algo muy habitual en la cultura egipcia.
Eso sí, el fenómeno actual va más allá del folclore. Desde finales de los años 90, algunas personas empezaron a emplear el término para describir una identificación interna o espiritual con un animal.
Los therian aseguran sentirse emocionalmente conectados a una especie concreta e incluso sostienen que su identidad profunda no es completamente humana.
Y no, no son furry, una subcultura centrada en el entretenimiento y los personajes antropomórficos. En el caso therian, sus integrantes hablan de identidad, y no tanto de hobby o afición.
¿Cómo es posible que su presencia se haya extendido tanto estos últimos años? Debido a la expansión de internet y a la viralidad de los therian en plataformas como TikTok, Instagram o YouTube. Además, países de Latinoamérica han marcado tendencia creando convocatorias para todos esos therian que hay en la sociedad y que no tienen visibilidad.
Si te preguntas qué preocupación hay por ser therian, expertos en salud señalan que no es extremadamente grave. Julissa Podestá, psicoterapeuta, defiende que esos colectivos pueden nacer debido a una necesidad de pertenencia, sobre todo en adolescentes que tan solo quieren encajar.
