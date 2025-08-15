Estas son las temperaturas que se esperan en todos los partidos de la Jornada 1 de LaLiga

Después de un verano que solamente ha contado con la Eurocopa femenina como única competición futbolística, los aficionados a este deporte esperan con ansias que el reloj marque las 19 horas de este viernes 15 de agosto para ver como el balón vuelve a rodar.

Donde no están tan contentos es en Girona, pues LaLiga ha denegado hasta en dos ocasiones la propuesta de retrasar el horario del encuentro de los de Míchel frente al Rayo Vallecano debido a la peligrosidad de las altas temperaturas que se esperan en Montilivi esta tarde. Según la competición, el partido arrancaría con 32 grados e iría descendiendo a medida que vayan avanzando los minutos, algo que la ciudad catalana pone en duda.

Vitor Reis junto al entrenador del Girona, Míchel Sánchez / GIRONA FC

Según la AEMET, la temperatura que se espera sobre las 19 horas de hoy en la ciudad es de 34 grados, aunque son muchos quienes piden que se tenga en cuenta el calor que acumulan las construcciones de hormigón durante todo el día y que puede provocar que la sensación de sofoco sea incluso mayor. El Meteocat, en este sentido, confirma la estimación y apunta a los 33 grados.

Qué temperatura hará en los campos de Primera División la Jornada 1: viernes 15

Más allá del partido entre catalanes y madrileños, la Jornada 1 de LaLiga llega en versión extendida y se disputarán partidos hasta el martes 19, dejando los horarios concentrados en el fin de semana para cuando avance un poco más la competición.

El siguiente partido que se dispute será el Villarreal - Oviedo. El equipo que tiene al eterno Santi Cazorla como figura más destacada llega a la Comunitat Valenciana para jugar a las 21 horas de este mismo viernes y se espera una temperatura de 31 grados.

Por la izquierda, Portillo, Paulino (tapado), Cazorla, Rahim, Cardero, Nacho Vidal (parcialmente tapado), Colombatto y Moyano, en un entrenamiento en El Requexón. | IRMA COLLÍN / ·

Qué temperatura hará en los campos de Primera División la Jornada 1: sábado 16

Donde sí que cambiaron el horario de juego fue en el País Vasco. El partido de regreso a Primera División del Levante en casa del Alavés se esperaba para el sábado 16 a las 17 horas, aunque finalmente se ha establecido a las 21:30 horas, cambiando así los 37 grados que se esperaban a primera hora de la tarde por los 28 grados que se estiman a la nueva hora, protegiendo a los aficionados de un calor que ha obligado a la AEMET a activar la alerta roja por temperaturas extremas en la Comunidad Autónoma vasca.

A las 19:30 horas se estrenará el FC Barcelona. Lo hará en Son Moix, el campo del Mallorca, que espera una temperatura de 33 grados.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra su gol con Alejandro Balde en el Joan Gamper. / Quique García/EFE

Cierra el sábado el partido entre Valencia y Real Sociedad, en Mestalla. En la capital se espera una temperatura similar que en las Baleares, con 32 grados, aunque la humedad puede acrecentar la sensación de calor.

Qué temperatura hará en los campos de Primera División la Jornada 1: domingo 17

El primero de los partidos del domingo enfrentará a Celta y Getafe en Balaídos, en Galicia. En el caso de los partidos a dos días vista es más complicado predecir la temperatura exacta, aunque la AEMET apunta a la posibilidad de que los termómetros se queden en los 23 grados, un registro mucho más agradable para jugar al fútbol.

El Sevilla - Athletic Club se jugará en Bilbao a las 19:30 horas, cuando se esperan hasta 31 grados durante la jornada dominical.

Cierra el día el partido entre Espanyol y Atlético de Madrid en Cornellá-El Prat, a las 21:30 horas. La AEMET prevé unos registros de hasta 35 grados durante la tarde, aunque a la hora del partido será inferior.

Espanyol, en su victoria sobre el FC Unión Berlín (1-0) / SPORT

Qué temperatura hará en los campos de Primera División la Jornada 1: lunes 18

El lunes jugará el Elche en su regreso a Primera. Lo hará contra el Real Betis, en casa. En este caso, se esperan temperaturas de hasta 40 grados a lo largo de la tarde, aunque a las 21:30 horas de la noche seguramente estarán más cercanos a los 30 grados.

Qué temperatura hará en los campos de Primera División la Jornada 1: martes 19

Cierra la jornada el Real Madrid, que recibe a Osasuna en el Bernabéu en el primer partido liguero de la era Xabi Alonso. En la capital española se esperan hasta 34 grados como máxima durante el día, temperatura que seguramente haya descendido a las 21 horas cuando arranque el encuentro.