Estos son los supermercados donde comprar las mejores uvas para Nochevieja

Llega el último día del año y con ello una de las tradiciones más icónicas de España: la de comer 12 uvas por cada una de las campanadas que definen los últimos momentos del año. Pero, ¿dónde puedes comprar las mejores uvas para Nochevieja?

Los supermercados que no te decepcionarán con sus uvas

En caso de que todavía tengas pendiente la compra de uvas, el primer sitio en el que te interesa mirar es Lidl. Los supermercados Lidl cuentan con una gran relación calidad-precio en sus uvas, destacando sobre todo el hecho de que sus uvas sin pepitas son generalmente asequibles y frescas.

También puedes echar un vistazo en los establecimientos Alcampo, donde se puede encontrar gran variedad de uvas: en bandejas, a granel y de distintos tamaños y tipos. Si buscas una textura agradable, en Alcampo posiblemente encuentres la variante que requieres.

Carrefour es otro supermercado que cumple con la venta de uvas; con una variedad notable, incluyendo rojas y blancas si buscas algo menos tradicional. Similarmente, venden incluso uvas en almíbar y también cuentan con latas de uvas preparadas para comer.

En última instancia, los supermercados Eroski generalmente cuentan con uvas más que aceptables para su consumo en Nochevieja. Destacan por su variedad y la riqueza del producto, haciendo que los consumidores queden mayormente satisfechos.

Pero más allá de los propios supermercados, también es necesario saber distinguir entre una buena uva y una uva que mejor ignorar. El primer paso en ello es comprobar que la uva está firme, y que no presenta alteraciones como manchas marrones y zonas marchitas.

En esta línea, cuanto más uniforme y lisa sea la piel de la uva, mayor la probabilidad de que sea una pieza más fresca y por lo tanto cuente con mejor sabor y textura. Al final, lo más importante es disfrutar del momento con una uva que deje un buen sabor de boca.

Considerando que se trata de una tradición que se lleva a cabo solo una vez al año, mejor apostar por unas uvas que dejen contentos a todo el mundo. Serán solo 12 uvas, pero para muchas personas son 12 promesas de lo que debe ser un año maravilloso.