Estos son los supermercados que abrirán (y los que cerrarán) durante el 15 de agosto, festivo nacional

El viernes 15 de agosto España celebrará un nuevo festivo nacional, con motivo de la Asunción de la Virgen María. Como es habitual, la mayoría de establecimientos y negocios cerrarán, incluidos los supermercados. Pero, ¿cuáles mantendrán sus puertas abiertas? Hacemos el repaso.

Los supermercados que abrirán durante el próximo 15 de agosto

Aunque depende de la comunidad autónoma e incluso de tu localidad, por lo que es recomendable comprobar cada establecimiento de manera individual, sí que sabemos cuál es el plan de algunas de las cadenas de supermercados más conocidas.

En muchas tiendas de Carrefour se abrirá el próximo 15 de agosto, pero con horarios especiales, desde las 9:00 hasta las 22:00, aunque puede haber variaciones de estas horas dependiendo del establecimiento.

En Lidl la mayoría de tiendas permanecerán cerradas, pero algunas abrirán en horario reducido, abriendo en algún momento de 10:00 a 15:00 y cerrando a las 20:00. De nuevo, comprueba de forma concreta el establecimiento en el que tengas interés.

En Dia la mayoría de tiendas permanecerán cerradas, aunque algunas tiendas pueden abrir en horario reducido, lo mismo que ocurre con Ahorramás, con horarios de 9:00 a 15:00.

Alcampo también tendrá estos horarios e incluso cerrará a las 23:30 en algunos establecimientos.

Aldi es una de las cadenas de supermercados que más activas permanecerán durante el 15 de agosto, ya que la mayoría de sus tiendas abrirán en horario especial, consulta la de tu tienda más cercana, aunque lo normal es que estén desde por la mañana y hasta por la noche.

Por último, El Corte Ingés e Hipercor estarán abiertos de 11:00 a 21:00, incluyendo los supermercados, aunque insistimos en que lo mejor es que compruebes de forma personal cada establecimiento de forma concreta, pues puede haber variaciones dependiendo de multitud de factores.