Estos son los servicios mínimos por la huelga de médicos en Cataluña

Este lunes, los médicos han sido convocados por seis sindicatos para una nueva huelga contra la reforma del Estatuto Marco. Esta norma regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud y el paro se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

Las protestas comenzaron el pasado sábado con una manifestación en Madrid, en la que acudieron más de 5.000 personas. Durante la marcha, reclamaron un estatuto propio y la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos tener un ámbito de negociación propio o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedará sin médicos", declaró Víctor Pedrero, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

En Cataluña, el sindicato Metges de Catalunya ha convocado dos jornadas de huelga esta semana. La primera tendrá lugar este lunes, 16 de febrero, desde las 8 de la mañana, hasta la misma hora del martes, 17 de febrero.

La segunda jornada de huelga está prevista para el próximo viernes, 20 de febrero, desde las 8 de la mañana, hasta el sábado 21, a la misma hora. Con esta protesta, los médicos catalanes reclaman eliminar las guardias médicas de 24 horas, la contratación de profesionales para reducir la sobrecarga asistencial y los descansos.

En este contexto, el Departament de Treball ha establecido los servicios mínimos por la huelga del personal sanitario. Según indica, "la huelga afecta a todo el personal facultativo laboral, al personal estatutario, al personal funcionario y al personal en formación especializada del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT)".

De esta forma, la asistencia a los centros y establecimientos del ámbito del SISCAT debe garantizar el funcionamiento normal de los siguientes servicios esenciales:

Servicio de urgencias , atención de enfermeros externos y enfermeros ingresados en las unidades de observación de urgencias.

, atención de enfermeros externos y enfermeros ingresados en las unidades de observación de urgencias. Unidades especiales (cuidados intensivos, coronarias, hemodiálisis, neonatología...).

(cuidados intensivos, coronarias, hemodiálisis, neonatología...). Tratamientos de radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes y de necesidad vital.

en situaciones urgentes y de necesidad vital. Actividad quirúrgica inaplazable .

. Servicio de coordinación de urgencias y los sistemas de emergencias médicas.

Además, todo enfermo deberá ser respetado en su derecho a ser atendido mientras esté ingresado. Además, se garantiza el 25% de la plantilla en centros de asistencia extrahospitalaria y asistencia primera, y el 50% del personal del Banco de Sangre y Tejidos.