Estos son los riesgos para la salud si bebes agua con limón todos los días

En los últimos años, se ha popularizado tomar agua con limón como una alternativa saludable a los refrescos carbonatados y las bebidas alcohólicas. Esta opción ha sido promovida por sus múltiples beneficios para el organismo, como la hidratación y aporte de vitamina C. No obstante, el consumo diario de este combinado tiene ciertos riesgos para el cuerpo humano.

La nutricionista Laura Parada destacó en la revista 'Vogue' muchos de los beneficios del agua con limón. La experta en alimentación indicó que esta bebida "ayuda a poner en marcha el proceso de digestión por la mañana". El limón "refuerza el sistema inmunológico" gracias a su vitamina C, y añade otras propiedades como vitamina B, hierro, potasio, magnesio y enzimas. Además de la hidratación del agua, este cítrico "mejora el tránsito intestinal e hidrata el calón".

Sin embargo, a pesar de sus ventajas para el organismo, los profesionales advierten de los efectos negativos del agua con limón si se consume todos los días. La dentista Stephanie Dumanian reveló en el podcast 'Am I Doing It Wrong?', que "veo muchos efectos en el esmalte de los pacientes debido al consumo del agua con limón". El ácido cítrico de esta fruta es un agente erosivo que puede dañar el esmalte, favoreciendo la aparición de caries y sensibilidad en esta zona.

La experta recomienda "esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse los dientes tras beber agua con limón", puesto que si lo haces justo después estás distribuyendo el ácido por la superficie dental. Por otra parte, la dietista Julia Zumpano advirtió en 'Cleveland Clinic' que algunas personas podrían experimentar reflujo debido a la acidez de este cítrico.

Asimismo, la Fundación Nacional del Riñón recomienda combinar un máximo de 118 mililitros de zumo de limón con agua para obtener beneficios y minimizar los efectos adversos.