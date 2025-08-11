¿Cuáles son los productos más robados en supermercados cada verano?

¿Sabías que cada día, miles de supermercados e hipermercados de España se enfrentan a robos y hurtos de productos, ya sean de primera necesidad o de cualquier otro tipo? Es uno de los principales problemas para estos comercios que no lo están pasado nada bien en un momento en el que la inflación ha hecho mella en sus cuentas.

Y lo sorprendente es que verano es la segunda estación en la que más hurtos y robos se producen en supermercados y comercios como estos: el personal de seguridad y los cajeros tienen mucho trabajo en esta época del año para evitar pérdidas económicas.

En verano, se producen en torno a 1 de cada 4 hurtos en empresas en el sector del consumo (en invierno, el porcentaje supone un 35%). Y según el Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial en 2024 (elaborado por Nielsen y Aecoc), estos son los productos más robados en verano:

Alimentación y bebidas suponen el 43% de los robos en supermercados en verano, especialmente vinos, licores, embutidos, conservas, aceites...

especialmente vinos, licores, embutidos, conservas, aceites... Productos de cuidado personal, belleza y farmacia, se sitúan en segunda posición con un 31% del total de hurtos. Especialmente cremas faciales (como las solares), champús, tintes o cuchillas para afeitar.

Un detalle interesante de este informe es que "algo más de la mitad de hurtos externos se atribuyen a bandas organizadas", es decir, no es tanto un robo por mera necesidad, como sí un delito perfectamente planificado.

"El hurto no se detiene en verano, al contrario. Es una época de especial exposición para muchas categorías sensibles", señala Alejandro López, responsable de Prevención de Pérdida en Aecoc (Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España).

Cada vez son más los supermercados que imponen más medidas de seguridad tanto en verano como en invierno debido a la proliferación de estos robos y hurtos, en zonas de costa especialmente en la época estival.