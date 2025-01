Estos son los primeros invitados de 'Lo de Évole', que regresa pronto a La Sexta

'Lo de Évole' sigue siendo uno de los programas más prestigiosos de La Sexta aunque ya no coseche las audiencias de antaño. Jordi Évole, para calentar el inminente estreno de la quinta temporada, ha publicado el nombre de los primeros cinco protagonistas que se sentarán con él para hablar de todo tipo de asuntos.

Estos son los 5 primeros invitados de la nueva temporada de 'Lo de Évole'

Mala Rodríguez, Dani Martín, Lolita Flores, Juan y Medio y Pepe Mujica serán los primeros invitados de la nueva temporada de 'Lo de Évole', siendo llamativo que Mujica se siente de nuevo en el programa. Ya en la anterior, el expresidente de Uruguay dejó claro que no daría más entrevistas: "lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me acosen con entrevistas al pedo ni nada más". Sin embargo, el político vuelve a 'Lo de Évole', demostrando que Jordi consigue siempre lo que se propone.

En esta ocasión, Pepe Mujica hablará del cáncer de esófago que padece y que se le ha extendido al hígado: "me estoy muriendo", reveló recientemente en una entrevista para un periódico local.

La quinta temporada de 'Lo de Évole' se estrenará el próximo domingo 19 de enero a las 21.30 horas en La Sexta. La temporada anterior cosechó un 7,7% de share medio y casi 1,1 millones de espectadores, una cifra meritoria para tratarse de la cadena pequeña de Atresmedia.