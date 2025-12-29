TELEVISIÓN
Estos son los presentadores que darán las Campanadas 2025-2026 en TV
Es una de las noches más especiales del año
Ya quedan menos de tres días para dejar atrás el 2025 y empezar el 2026. Las cadenas de televisión ya han elegido a los presentadores que despedirán el año y darán inicio al siguiente. El año pasado, RTVE acertó con la dupla David Broncano, presentador de 'La Revuelta', y Lalachus, colaboradora del programa, ya que fueron capaces de destronar a Antena 3 después de varios años.
No obstante, el ente público no ha podido repetir la misma pareja de baile, debido a que ambos han preferido no estar presentes desde la Puerta del Sol y así disfrutar de un cierre de año más tranquilo. Por esta razón, Televisión Española apostó por Andreu Buenafuente y Silvia Abril para las Campanadas 2025-2026, pero tras los problemas de salud del cómico tuvieron que buscar otra combinación a última hora.
Una apuesta arriesgada
Finalmente, serán los hermanos Muñoz de Estopa, José y David, los que se comerán las uvas en La 1, acompañados de la cantante Chenoa. Un trío que dará las Campanadas por primera vez.
Antena 3 no se complica
A pesar de no tener la audiencia esperada en las Campanadas 2024-2025, Antena 3 repetirá con la misma fórmula de los últimos años: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. De nuevo, la gran incógnita será el vestido de la pareja de Dabiz Muñoz.
Además, La Sexta, por primera vez en la historia, compartirá presentadores con Antena 3, debido a que tradicionalmente, el canal solía tener sus propias Campanadas.
Telecinco tira de 'La isla de las tentaciones'
Telecinco y Cuatro se juntan y tendrán los mismos protagonistas: Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones', y el cómico Xuso Jones, que debuta. Por otro lado, las Campanadas no las darán desde la Puerta del Sol, sino que cerrarán el año desde Formigal.
TV3 repite fórmula
La cadena pública de Catalunya vuelve a optar por la pareja formada por la creadora de contenido Laura Escanes y el cantante Miki Núñez. Además, lo volverán a celebrar desde la Avinguda Maria Cristina en Barcelona, con las fuentes de Montjuïc como espectacular telón de fondo.
Los demás presentadores de las cadenas:
- En Madrid (Telemadrid): Mónica Martínez, Poty Castillo e Irene, participante de El Camping.
- En Canarias (TV Canaria): Eloísa González, Elvis Sanfuel y Mayer Trujillo.
- En Galicia (TVG): Eva Iglesias y tres rostros más aún no revelados.
- En Aragon (Aragón TV): Blanca Liso y el equipo del programa El campo es nuestro.
- En Castilla-La Mancha (CMM): Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano.
- En Extremadura (Canal Extremadura): Sandra Majada, Raúl Otero y Blanca García.
- En Islas Baleares (IB3): David Ordinas y Magdalena Serra.
- En Asturias (RTPA): Ana Francisco y Alberto Rodríguez.
- En Murcia (7TV): Óscar Martínez y Kika Frutos
- En País Vasco (EITB): Sara Gándara, África Baeta, Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga.
- En Andalucía (Canal Sur): Toñi Moreno y Enrique Moreno.
- En Comunidad Valenciana (À Punt): María Fuster y Ferrán Cano.
