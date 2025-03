Estas son algunas de las polémicas de Ana Peleteiro con Vox

Ana Peleteiro acudirá esta noche a 'El Hormiguero' para mantener una conversación con Pablo Motos que consistirá en tratar distintos temas, entre ellos explicar cómo vivió ganar su octava medalla internacional en triple salto en pista cubierta, y el segundo oro Continental con un salto de 14,37 metros. Aparte, la atleta tratará algunas polémicas que le han envuelto durante varios años alejada de las pistas.

En los últimos años, Peleterio se ha mostrado muy contundente con la política de España, pero sobre todo con el partido Vox, liderado por Santiago Abascal. En una entrevista declaró que le dan "put* asco". Además, tuvo una pequeña interección con el líder de la formación verde por X.

En 2020, Abascal escribió que "este fin de semana vuelvo a Galicia". Sin embargo, la gallega no dudó en contestarle: "Mejor quédate en casa. Lo único que tiene de verde Galicia son los montes. De nada". Tambien, en la entrevista en el programa 'Las Uñas' reveló que se quedó satisfecha tras responderle: "Muy a gusto. Hasta mi padre que al principio se rayó mogollón me dijo ‘eres una crack’. Qué cojones tía".

Peleteiro ha demostrado en todo momento su cariño con España. Además, siempre lleva con ella la bandera española. "Mi madre biológica es de Coruña, mi padre imagino que será negro, porque si no este color no sé a qué se debe, y he sido criada por dos personas gallegas también, con cultura gallega. Soy más española que la gran mayoría de los españoles. Me siento súper española, siempre alardeo de la suerte que tengo de vivir en España", declaró en una entrevista a 'Relevo'.

A estas declaraciones, Bertrand Ndongo, más conocido como el 'Negro de Vox', le dedicó un tuit: "Lo que deberías hacer, Ana Peleteiro, antes de hablar de los orígenes de los demás, es encontrar los tuyos. Quienes eran tus padres y por qué decidieron no hacerse cargo de ti. ¡Es que eres muy cansina! Dedícate al deporte que se te da bien y déjate de historias".