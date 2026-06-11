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SOCIEDAD

Estas son las personas que pueden cobrar el Ingreso Mínimo Vital si tienen ingresos inferiores a 723 euros

La Seguridad Social detalla los requisitos de residencia legal, edad mínima y vulnerabilidad económica para acceder a la ayuda estatal

Un despacho de la Seguridad Social

Un despacho de la Seguridad Social / EFE

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos mensuales a hogares o personas que están en situación de vulnerabilidad para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. La ayuda no se concede automáticamente solo por cobrar una cantidad baja, sino que hay que tener en cuenta varios aspectos destacables.

Cabe tener en cuenta que la Seguridad Social y la Agencia Tributaria remarcan que todos los beneficiarios deben presentar la declaración de la Renta, aunque no lleguen al mínimo habitual exigido para el IRPF.

Para acceder a la prestación del IVM es esencial tener residencia legal en España por lo menos durante el último año, contar con una edad mínima de 23 años y certificar una situación de vulnerabilidad económica donde los ingresos y el patrimonio no superen los límites establecidos según la unidad de convivencia.

La posibilidad de acceder a la prestación también pasa por ingresar menos de 723 euros al mes, una cifra que se utiliza como referencia para un beneficiario individual en 2026, aunque la normativa establece más condiciones para poder cobrar la ayuda.

La ayuda, gestionada por la Seguridad Social, está regulada por la Ley 19/2021 y el objetivo es claro: garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

Para el 2026, el importe mensual varía según la unidad de convivencia:

  • Beneficiario individual: 723 euros al mes.
  • Hogares de cuatro personas (con al menos un menor): 1.393,84 euros al mes.

No obstante, si los ingresos o el salario del hogar son inferiores a estos umbrales, el IMV cubre la diferencia hasta alcanzarlos.

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El IMV protege alrededor de 2,6 millones de personas en España, de las cuales algo más de un millón son menores de edad, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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