Así son los pensionistas que ganan casi 3.000 euros al mes de la Seguridad Social

Aunque no hagan ruido, hay pensionistas que cobran más de 2.900 euros mensuales

David Cruz

Muchos españoles creen que sus pensiones serán mucho más bajas de lo que terminarán siendo en realidad. Y es que tan solo tenemos que comprobar cómo son las pensiones en estos momentos de aquellos jubilados que más cobran. Hablamos de un ingreso mensual de 2.905,43 euros, establecido como la pensión máxima en 2025, que pertenece a un pequeño grupo de afortunados.

La Seguridad Social ha publicado los últimos datos acerca de pensiones contributivas en España y revela que esta cifra pertenece a los pensionistas del sector de la Minería del Carbón, quienes encabezan el ranking de las jubilaciones más altas del país.

Según el último informe de julio de 2025, el gasto total en pensiones ha ascendido a 13.588,8 millones de euros, de los cuales 9.931 millones corresponden a las pensiones de jubilación, percibida por 6,6 millones de personas.

Muy lejos de esos 3.000 euros mensuales encontramos la pensión media de jubilación (1.506,46 euros mensuales) y la pensión de viudedad (935 euros). Es decir, los jubilados de la minería cobran casi el doble que la media nacional.

¿Por qué los pensionistas del sector de la Minería del Carbón cobran la pensión máxima?

La diferencia se debe principalmente a que el régimen de la Minería del Carbón cuenta con cotizaciones más altas y beneficios especiales al ser catalogada como una profesión peligrosa. Además, sus trabajadores pueden jubilarse antes de alcanzar la edad ordinaria sin perder poder adquisitivo.

Contrastando más todavía, los autónomos son los que tienen una pensión media más baja: 1.009,61 euros mensuales, muy por debajo de los 1.665,72 euros mensuales que alcanzan los trabajadores del Régimen General.

