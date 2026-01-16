Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Son parajes increíbles: las mejores escapadas secretas para disfrutar de la nieve y no tirar el dinero

Hay lugares dentro de España que no todo el mundo conoce y son ideales para un viaje de fin de semana

Ochagavía, Navarra

Ochagavía, Navarra

Ramón Baylos

Ramón Baylos

El invierno siempre se considera una época ideal para hacer alguna escapada a uno de esos parajes impresionantes que hay en España. Sobre todo, porque trasladarse por el interior de la Península Ibérica siempre resulta ser una opción más económica y adecuada tras la cuesta de enero.

En este sentido, la revista ¨Viajar¨ ha revelado varios lugares secretos que son ideales para poder disfrutar de la nieve y que se encuentran dentro del país, evitando así que tengamos que coger vuelos a otros lugares más lejanos y tiremos el dinero por el camino.

Comenzando por las ubicaciones situadas al norte de la Península Ibérica, se destaca Sotres como el pueblo situado a mayor altitud de todo Asturias. Además, se trata de una localidad rodeada de amplios bosques, conformándose como un paraje natural apabullante.

También al norte, tenemos la localidad de Mogrovejo, situado en el valle de Liébana en Cantabria; un pueblo caracterizado por su alto valor histórico. Algo que también ocurre con el de Ochagavía en Navarra, el cual se encuentra algo más alejado de la civilización, y con Capileria en la provincia de Granada (declarado modelo de arquitectura popular por el Consejo de Europa).

Siguiendo con provincias cuyo valor histórico también suele quedar infravalorado, hemos de destacar Castellón, la cual posee un pueblo que recibe el nombre de Morella. Una localidad rodeada por murallas medievales.

Siguiendo con una de las provincias más infravaloradas en cuanto a viajes dentro de España, hay que destacar la de Huesca. Concretamente, con la localidad que recibe el nombre de Benasque, el cual es uno de los más indicados de la región para hacer esquí.

Otro pueblo donde también podemos practicar esta disciplina deportiva tiene que ver con otro que recibe el nombre de Arties y que se encuentra más al este. Concretamente, dentro de la provincia de Lleida.

Noticias relacionadas y más

Con estas recomendaciones en cuenta, podremos organizar una de esas escapadas inolvidables durante esta temporada de invierno. Eso sí, lo crucial es hacerlo antes de que las últimas olas de frío lleguen a su fin, dado que se tratan de localidades que alcanzan un grado de belleza superior al estar cubiertas de nieve.

