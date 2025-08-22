Suscripción

¿Cuáles son los países de Europa que menos se duchan? Esta es la posición de España en el ranking

Te va a sorprender lo que sucede con España y Portugal

Es importante ducharse antes y después de cada baño.

Es importante ducharse antes y después de cada baño. / Adobe Stock.

David Cruz

David Cruz

Siempre es divertido ver estudios que comparan los hábitos de los diferentes ciudadanos que vivimos en Europa. Aunque a veces seamos parecidos, es evidente que son más las diferencias: en el continente europeo somos cientos de millones de personas, cada una de las cuales tiene sus manías.

En un reciente estudio sobre los hábitos de aseo e higiene en Europa, se ha puesto de manifiesto diferencias sorprendentes entre países del continente. Según estos datos, Italia es el país más limpio de Europa, con más del 95% de la población duchándose al menos una vez al día.

Así es, como lo lees. El país transalpino es el máximo referente en higiene personal a nivel Europeo, por mucho que en España pensemos que somos nosotros los más limpios.

En segunda posición tampoco se encuentra España: es Portugal el país que asciende a la medalla de plata, donde entre el 85% y el 94% de la población se ducha al menos una vez al día.

¿Y qué pasa con España? Al menos obtenemos medalla de bronce, compartida con Grecia: en ambos países, entre el 75% y el 84% de la población se ducha todos los días.

Turquía, Bélgica y Bulgaria se encuentran por detrás en el ranking con porcentajes que se sitúan entre el 65% y el 74%, inferiores a los cosechados en Italia, Portugal, España y Grecia.

Sorprendentemente, grandes potencias europeas como Alemania, Noruega o Ruesa apenas alcanzan el 65% de la población duchándose a diario. ¿Pone esto de relieve que el clima es uno de los principales factores que nos anima a ducharnos más?

En todo caso, el estudio ha reavivado el debate acerca de cuál es la frecuencia perfecta para tomar duchas, teniendo en cuenta factores como la salud de la piel, el impacto ambiental o el consumo de agua sostenible.

