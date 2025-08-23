Estas son las ocho monedas más buscadas de España con valor millonario

La numismática española va mucho más allá de las antiguas pesetas y los euros actuales. Los aficionados al estudio y coleccionismo de monedas valoran la historia de estas piezas, especialmente las más singulares.

De hecho, muchos coleccionistas están dispuestos a pagar una gran cantidad por una pieza concreta. En España, hay una moneda que puede alcanzar hasta los dos millones de euros en subasta, debido a su exclusividad.

Hablamos del Centén Segoviano, una moneda que tan solo cuenta con ocho ejemplares en todo el mundo. Esta pieza de oro también es conocida como Centén de Felipe III y en su momento, tenía el valor de 100 escudos de oro.

La moneda fue emitida por primera vez en 1609, durante el reinado de Felipe III. El Centén Segoviano fue emitido en tres series (1609, 1623 y 1633), de las cuales solo restan ocho monedas.

Fueron fabricadas en oro por la Casa de la Moneda de Segovia, de forma artesanal. Esta moneda tiene un diámetro de 71 milímetros y un peso de 340 gramos, destacando por la artesanía de su creación.

En su diseño, aparece la cruz de Jerusalén y el escudo de los territorios de la Monarquía Hispánica. Estos símbolos, junto a la inscripción 'Phillipus III Dei Gratia' (Felipe III por la gracia de Dios), tienen un valor histórico.

Según las investigaciones, las monedas no estaban destinadas para utilizarse como intercambio. De hecho, los monarcas las entregaban como un símbolo de prestigio, reconociendo a miembros de la nobleza y personajes influyentes.

En Barcelona, se subastó una de estas monedas en el año 2009. El precio del Centén Segoviano fue de 800.000 euros, siendo la venta más cara hasta la fecha de uno de estos ejemplares. No obstante, un coleccionista suizo llegó a pagar 944.000 euros posteriormente.