Son muy numerosas, pero te pagan 2.000 euros por cada una de estas monedas de 2 euros

Está ocurriendo de forma muy recurrente en los últimos años: monedas, que a pesar de haber tenido una gran tirada hace años, tienen un alto valor entre los coleccionistas, como es el caso de esta moneda de 2 euros que se emitió en España en el año 2012.

La moneda del décimo aniversario de la introducción del euro

Esta moneda de 2 euros se distingue de todas las demás porque fue emitida en 2012 con motivo del décimo aniversario de la introducción del euro en Europa. Fue una emisión conjunta con el resto de países de la eurozona, y en total se pusieron en circulación un millón de estas piezas.

Lo que cambia en su diseño lo encontramos en el anverso, ya que aparece el símbolo del euro sobre un globo terráqueo, rodeado de elementos que representan la sociedad y la economía de Europa. La parte frontal es exactamente igual que el resto de monedas de 2 euros.

En el caso de la moneda española, en la parte superior se puede leer 'ESPAÑA' en mayúsculas y en la parte inferior las fechas 2002-2012, haciendo alusión a ese décimo aniversario. Es probable que durante esos años vieras alguna de estas monedas o que incluso conserves alguna, en cuyo caso son muy buenas noticias.

Lo que se está pagando por cada moneda

A pesar de ser una moneda relativamente común con una acuñación bastante alta, los coleccionistas más interesados están llegando a ofrecer hasta 2.000 euros por cada una de estas monedas de 2 euros, sobre todo si se trata de piezas en buen estado de conservación y que no presenten ningún tipo de malformación.

El valor que encuentran los coleccionistas en esta moneda conmemorativa de 2 euros se encuentra en su tirada limitada y en su carga simbólica, al representar este décimo aniversario. No es una de las monedas más caras que podemos encontrar, pero sí una que, perfectamente, alguien podría tener guardada en un cajón.