Así son las nuevas monedas de las Spice Girls que ya están volviendo locos a los coleccionistas

La Casa de la Moneda Real Británica ha lanzado una edición limitada de monedas conmemorativas dedicadas a las Spice Girls, coincidiendo con los 30 años de su impacto en la música pop, y el furor entre los fans (y los coleccionistas) no se ha hecho esperar.

Esta pieza no es solo un tributo a "Wannabe" y al álbum "Spice", sino un objeto que evoca la nostalgia de los noventa y el lema "Girl Power". Atención, porque su impacto en el mundo de los coleccionistas va a ser (ya lo está siendo) totalmente demencial.

La nueva moneda conmemorativa de las Spice Girls

El diseño de esta moneda de las Spice Girls, obra de la artista Ffion Gwillim, muestra las siluetas de las cinco integrantes, Baby, Ginger, Posh, Scary y Sporty Spice, junto a sus firmas auténticas, recordando su exitoso debut en 1996 que arrasó en 37 países.

Por primera vez en la serie Music Legends de la Royal Mint, hay cinco versiones con embalajes temáticos dedicados a cada miembro, cada una limitada a solo 15.000 unidades en todo el mundo, lo que dispara su atractivo entre los coleccionistas.

Disponibles desde el 3 de marzo de 2026 en la web oficial, los precios arrancan en 18,50 libras para la versión brillante, subiendo a 29,50 para la edición en color, mientras que las de plata y oro alcanzan cifras elevadas, como 10.535 libras por una de oro de 2 onzas.

La moneda de oro conmemorativa de las Spice Girls / British Royal Mint

La Royal Mint ya ha anticipado una demanda masiva, similar a la de leyendas previas como Freddie Mercury, Elton John o David Bowie, y las Spice Girls han expresado su emoción por ser el primer grupo femenino en recibir este honor. Es muy probable que no tardemos demasiado en ver cómo estas monedas se revalorizan a lo grande.

Este lanzamiento refuerza el estatus de las Spice Girls como el grupo femenino más vendido de la historia, con hits como "Spice Up Your Life" o "2 Become 1" que trascendieron la música para influir en la cultura pop global, incluyendo su película "Spice World".

Para los aficionados, poseer una de estas monedas especiales no es solo coleccionar un trozo de merchandising, sino un pedazo tangible de la era que definió a una generación. Y eso, a los coleccionistas, también les parece muy jugoso.