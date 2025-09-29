Estos son los municipios donde los colegios han suspendido las clases

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha el plan establecido para la alerta roja debido a las lluvias en toda la provincia, el cual fue solicitado por el Centro de Coordinación de Emergencias para el lunes 29 de septiembre.

Debido a la previsión de precipitaciones muy intensas, que podrían alcanzar hasta 180 litros por metro cuadrado en un corto período de tres a cuatro horas, según las últimas estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha decidido suspender totalmente la actividad escolar.

Después de una reunión del Cecopal este domingo, el Ayuntamiento de Valencia ha confirmado la anulación de todas las actividades educativas, tanto regladas como no regladas, en todos los colegios de la ciudad y en los centros ocupacionales. También se interrumpirán las actividades en los Centros Sociales (para Mayores, Centros de Día y de Juventud), así como se cerrarán las bibliotecas municipales, los parques y jardines, y los cementerios.

La Fundación Deportiva Municipal ha cancelado toda actividad deportiva y las instalaciones municipales estarán cerradas, mientras que la Universidad Popular ha anulado todas sus actividades, incluyendo los mercados extraordinarios y ambulantes. Asimismo, se sugiere evitar la circulación por el Jardín del Turiani, en el bosque de La Devesa de El Saler.

El Ayuntamiento también habilitará el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen, que se sumará al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet, y ofrecerá la opción de teletrabajo para el personal que reside fuera de la ciudad.

Municipios afectados por el cierre de colegios

Además de València, han confirmado la suspensión de clases los siguientes municipios:

Alaquàs, Albal, Alberic, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Benimodo, Beniparrell, Benissanó, Bétera, Buñol, Burjassot, Carcaixent, Carlet, Catarroja, Cheste, Chiva, Cullera, El Puig, Foios, l'Alcúdia, La Pobla de Vallbona, Loriguilla, Gandia, Gátova, Godelleta, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Riba-roja, Riola, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Serra, Silla, Sueca, Tavernes Blanques, Torrent, Vilamarxant y Yátova.

También se suma la comarca del Camp de Morvedre al completo. En Catarroja, además del cierre de colegios, se han suspendido los actos festivos e infantiles previstos para el 29 de septiembre, día de San Miguel.

Universidades cerradas

Estas son las universidades que no darán clases este lunes, según informa la Cope: