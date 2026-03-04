Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELEVISIÓN

Quiénes son Los Morancos, invitados estelares de 'El Hormiguero' para hoy, día 4 de marzo

El dúo de cómicos acudirá al plató de Pablo Motos para promocionar su nuevo espectáculo

Los Morancos en El Hormiguero

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Además de acoger figuras sumamente relevantes del mundo del cine, la música o la política, 'El Hormiguero' también es un espacio capaz de recibir a grandes entidades del mundo del espectáculo. Algo que quedará demostrado hoy mismo, día 4 de marzo, con sus invitados estelares.

Los Morancos, mítico dúo cómico con muchísimos años de trayectoria a sus espaldas, irán a divertirse a 'El Hormiguero' con el objetivo de promocionar 'Bota Antonia', el nuevo espectáculo que protagonizan en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

La carrera del dúo, conformado por César y Jorge Cadaval, comenzó a finales de los años 70, pero se dieron a conocer gracias al especial de Nochevieja de TVE del año 1985; momento en el que dieron el salto definitivo a la fama.

Nacidos en Triana, Sevilla, Los Morancos se caracterizan por construir un sentido del humor que gira en torno al lugar del que proceden; algo que los expertos en comedia califican a menudo como un ácido costumbrimos andaluz.

No es para menos: al fin y al cabo, sus personajes más reconocibles giran en torno a dicho concepto. Entre ellos, probablemente los más conocidos serían los de Omaíta y Antonia, con quienes protagonizaron varios programas dedicados en televisión.

No obstante, en los últimos años han alcanzado nuevas cotas de popularidad gracias a sus números musicales a modo de sátira e imitaciones de personajes sumamente reconocibles del panorama nacional.

De hecho, se podría decir que la carrera de Los Morancos no solo ha sido de lo más versátil en cuanto a formato, sino al medio en el que han actuado, habiendo protagonizado espectáculos de todo tipo tanto en televisión como teatro y radio.

Por tanto y en caso de que te llame la atención su participación en el programa de hoy de 'El Hormiguero', podrás verlos actuando a partir del 20 de febrero en el Teatro Capitol Gra Vía de Madrid en 'Bota Antonia'.

