Quiénes son Los Morancos, invitados estelares de 'El Hormiguero' para hoy, día 4 de marzo

Además de acoger figuras sumamente relevantes del mundo del cine, la música o la política, 'El Hormiguero' también es un espacio capaz de recibir a grandes entidades del mundo del espectáculo. Algo que quedará demostrado hoy mismo, día 4 de marzo, con sus invitados estelares.

Los Morancos, mítico dúo cómico con muchísimos años de trayectoria a sus espaldas, irán a divertirse a 'El Hormiguero' con el objetivo de promocionar 'Bota Antonia', el nuevo espectáculo que protagonizan en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

La carrera del dúo, conformado por César y Jorge Cadaval, comenzó a finales de los años 70, pero se dieron a conocer gracias al especial de Nochevieja de TVE del año 1985; momento en el que dieron el salto definitivo a la fama.

Nacidos en Triana, Sevilla, Los Morancos se caracterizan por construir un sentido del humor que gira en torno al lugar del que proceden; algo que los expertos en comedia califican a menudo como un ácido costumbrimos andaluz.

No es para menos: al fin y al cabo, sus personajes más reconocibles giran en torno a dicho concepto. Entre ellos, probablemente los más conocidos serían los de Omaíta y Antonia, con quienes protagonizaron varios programas dedicados en televisión.

No obstante, en los últimos años han alcanzado nuevas cotas de popularidad gracias a sus números musicales a modo de sátira e imitaciones de personajes sumamente reconocibles del panorama nacional.

De hecho, se podría decir que la carrera de Los Morancos no solo ha sido de lo más versátil en cuanto a formato, sino al medio en el que han actuado, habiendo protagonizado espectáculos de todo tipo tanto en televisión como teatro y radio.

Por tanto y en caso de que te llame la atención su participación en el programa de hoy de 'El Hormiguero', podrás verlos actuando a partir del 20 de febrero en el Teatro Capitol Gra Vía de Madrid en 'Bota Antonia'.