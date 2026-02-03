Estas son las mejores rutinas para perder peso

Los primeros meses del año suelen estar marcados, para la mayoría de las personas, como el momento en el que se decide empezar a perder peso con el objetivo de llegar al verano en un buen estado de forma física. Sin embargo, perder peso no es una tarea sencilla.

Gracias a las redes sociales, se pueden encontrar miles de consejos de entrenadores personales sobre lo que hay que hacer para llegar en plena forma física. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Joan, más conocido en TikTok como @joanygini, quien ha compartido cinco rutinas para perder peso.

Una de las rutinas que nombra es la de Push (Empuje), Pull (Tirón) y Legs (Piernas), un método de entrenamiento que divide el cuerpo en tres grupos musculares funcionales para optimizar el crecimiento y la fuerza. "Mucho trabajo, mucha densidad, poca recuperación".

Otra de ellas es la clásica que se caracteriza por entrenar un grupo muscular específico por sesión, usualmente de lunes a viernes: "Es la que haría mi tía Conchita. Está obsoleta y con falta de evidencia científica".

La tercera rutina que comparte es la de PPL+Arnold, aunque es la que menos recomienda, ya que "es la peor rutina totalmente obsoleta, no hay día de descanso y siempre trabajo, eso no va bien". Esta rutina combina la alta frecuencia de Push/Pull/Legs (Empuje/Tracción/Pierna) con el alto volumen y enfoque en brazos del 'Arnold Split'.

Otra rutina es la del PPL+Torso, una división de entrenamiento híbrida de alto volumen, generalmente de 5 o 6 días, que combina lo mejor de la rutina Push/Pull/Legs (PPL) y la rutina Torso-Pierna. "Buena rutina", expone el entrenador personal.

Noticias relacionadas

La rutina que más recomienda es la Upper–Lower, ya que la considera la más regular y equilibrada de todas. Este sistema de entrenamiento divide el cuerpo en dos partes: en los días Upper se trabaja el torso (pecho, espalda, hombros y brazos), mientras que en los días Lower se entrenan las piernas (glúteos, cuádriceps e isquiotibiales).