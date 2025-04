Estos son los mejores refranes de España según un estadounidense

En España, los refranesforman parte de nuestra cultura popular. Estas frases se transmiten de generación en generación, compartiendo tradición y sabiduría. Las expresiones populares dejan enseñanzas, reflexiones y moralejas.

Los dichos suelen tener rimas asonantes o consonantes, facilitando su memorización. De hecho, en la literatura española se repiten muchas de estas oraciones. Dependiendo de la zona geográfica, se utilizan refranes locales, pero la mayoría se reconocen a nivel nacional.

En estos tiempos, los refranes siguen formando una parte importante de nuestra vida cotidiana, siendo útiles para expresar todo tipo de emociones y situaciones.

En este contexto, el creador de contenido Hugo Fernández ha compartido una divertida forma de hacerle homenaje. Este joven ha publicado un vídeo en TikTok junto a su amigo estadounidense.

Además, ha cumplido con el desafío de pronunciar las frases en castellano. De esta forma, han mencionado una decena de refranes. "Top-10 refranes españoles dichos por un gringo", comienzan diciendo los jóvenes.

Empezando por abajo, encontramos el clásico "cuando el río suena, agua lleva". En noveno lugar, está el gracioso "éramos pocos y parió la abuela", una frase cuya traducción debe ser interesante.

Seguidamente, se escucha "al pan pan, y al vino vino", seguido de "a palabras necias, oídos sordos". También hay espacio para el polémico "habló de pu*as la tacones", que entendemos que no debe ser el mejor referente para estas expresiones.

En la zona media, el norteamericano ha aconsejado que "más vale prevenir que curar". En cuarta posición se ha quedado "a quien madruga, Dios le ayuda". Cerrando el podio, menciona "a caballo regalado, no le mires el diente". La plata es para "ojos que no ven, corazón que no siente". Por último, concede el trofeo a "se pilla antes a un mentiroso que a un cojo".