Los mejores memes de la eliminación del Real Madrid en la Champions

El Real Madrid lo intentó, pero la lógica cayó de parte del Bayern de Múnich y se clasificó para las semifinales de la Champions League, donde se verá las caras contra el Paris Saint-Germain. La eliminación del conjunto de Álvaro Arbeloa tiene un nombre en común: Eduardo Camavinga, quien se autoexpulsó de manera ilógica.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron en reaccionar, tanto a la eliminación del Real Madrid como al error grosero del mediocentro francés, entre otros temas. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre el bajo rendimiento del Real Madrid durante estos dos últimos años.

El gran señalado en la red social de Elon Musk es Eduardo Camavinga, y algunos usuarios ya no entendían el cambio de Arbeloa:

Los usuarios no han dado crédito con el partido, especialmente por la primera parte:

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Manuel Neur, otro proganista del partido: