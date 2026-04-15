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Los mejores memes de la eliminación del Real Madrid en la Champions

El conjunto de Álvaro Arbeloa cayó eliminado de la Champions League en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich

Resumen, goles y highlights del Bayern de Múnich 4 - 3 Real Madrid de la vuelta de cuartos de final de la Champions League

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El Real Madrid lo intentó, pero la lógica cayó de parte del Bayern de Múnich y se clasificó para las semifinales de la Champions League, donde se verá las caras contra el Paris Saint-Germain. La eliminación del conjunto de Álvaro Arbeloa tiene un nombre en común: Eduardo Camavinga, quien se autoexpulsó de manera ilógica.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron en reaccionar, tanto a la eliminación del Real Madrid como al error grosero del mediocentro francés, entre otros temas. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre el bajo rendimiento del Real Madrid durante estos dos últimos años.

El gran señalado en la red social de Elon Musk es Eduardo Camavinga, y algunos usuarios ya no entendían el cambio de Arbeloa:

Los usuarios no han dado crédito con el partido, especialmente por la primera parte:

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Manuel Neur, otro proganista del partido:

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