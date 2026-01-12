Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Estos son los mejores memes de la destitución de Xabi Alonso

El entrenador donostiarra no ha dado con la tecla y Florentino Pérez ha rescindido de sus servicios

Los mejores memes de la decisión de Xabi Alonso

Los mejores memes de la decisión de Xabi Alonso / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El Real Madrid ha decidido mover ficha y destituir a Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. El equipo blanco dio la cara, pero no fue suficiente para que Florentino Pérez optase por mantenerlo al frente del banquillo.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron en reaccionar, tanto a la salida de Xabi Alonso como a la incorporación de Álvaro Arbeloa como nuevo técnico. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre el bajo rendimiento que Xabi Alonso logró sacar de varios jugadores, especialmente de Vinicius.

Varios usuarios de X han celebrado el cese del de Tolosa:

Otros alucinan con que Arbeloa sea el nuevo entrenador:

El futuro de Xabi Alonso, en el aire:

Además, señalan a varios futbolistas del Real Madrid, aunque quien se lleva la peor parte es Kylian Mbappé:

El Supremo avisa: pagar tarde la nómina puede salir caro para las empresas

Estos son los mejores memes de la destitución de Xabi Alonso

Chris Pratt, invitado de hoy de 'El Hormiguero': así es el proyecto que viene a presentar a España

Cristóbal Soria se burla de que Arbeloa sustituya a Xabi Alonso y minutos más tarde borra el vídeo

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Jorge Rey advierte del regreso del invierno: "Llegan sucesivos frentes que alimentarán las lluvias"