REAL MADRID
Estos son los mejores memes de la destitución de Xabi Alonso
El entrenador donostiarra no ha dado con la tecla y Florentino Pérez ha rescindido de sus servicios
El Real Madrid ha decidido mover ficha y destituir a Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. El equipo blanco dio la cara, pero no fue suficiente para que Florentino Pérez optase por mantenerlo al frente del banquillo.
Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron en reaccionar, tanto a la salida de Xabi Alonso como a la incorporación de Álvaro Arbeloa como nuevo técnico. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre el bajo rendimiento que Xabi Alonso logró sacar de varios jugadores, especialmente de Vinicius.
Varios usuarios de X han celebrado el cese del de Tolosa:
Otros alucinan con que Arbeloa sea el nuevo entrenador:
El futuro de Xabi Alonso, en el aire:
Además, señalan a varios futbolistas del Real Madrid, aunque quien se lleva la peor parte es Kylian Mbappé:
