Estas son las mejores frutas que puedes comprar en el supermercado para bajar de peso

El inicio de año siempre llega con nuevos propósitos para toda persona, y uno de los más habituales es el de perder peso, sobre todo después de las comilonas navideñas. Así pues, seguidamente te explico qué frutas debes comprar con este objetivo.

Estas frutas te ayudarán a perder peso

Para comenzar, sí o sí debes buscar fresas en tu supermercado de confianza. Esto se debe a que son una combinación perfecta de alimento con pocas calorías pero, al mismo tiempo, rico en fibra y agua.

Las manzanas son también una magnífica opción. El motivo de ello es que son piezas de fruta que sacian mucho y son muy fáciles de llevar. Además, al igual que las fresas son también ricas en fibras.

La pera es otra fruta que te puede servir mucho para bajar de peso. Aunque no se recomienda un consumo excesivo de la misma, sí que puede servir para suplir esa necesidad saciante como la manzana. Y a su vez ayuda mucho al tránsito intestinal.

Siguiente en la lista aparecen las naranjas y las mandarinas, cuyo consumo se recomienda mucho más como propia pieza de fruta que como zumo. Al ser piezas compuestas mayormente por agua, cuentan con un bajo índice calórico.

Los melocotones y las nectarinas también se consideran opciones muy buenas como pieza de fruta mediante las que bajar peso. Son especialmente refrescantes y muy recomendables cuando están en temporada.

En última instancia, alternativas como la sandía, el melón o los arándanos son también recomendables. El melón y la sandía se destacan por la gran cantidad de agua que las compone, mientras que los arándanos funcionan por sus bajas calorías.

Por lo general, lo cierto es que la fruta es siempre una opción ideal para comer sano y bajar peso en el proceso. La clave está en priorizar fruta fresca, entera y en cantidades razonables, integrándola dentro de una dieta equilibrada.